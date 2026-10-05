Meuse : JPee prépare un parc éolien de 14,4 MW

À Clermont-en-Argonne, JPee prépare une nouvelle capacité éolienne. Le parc de l’Argonne Meusienne, acquis en juillet 2025, doit réunir quatre éoliennes pour une puissance totale de 14,4 MW. Sa mise en service est attendue en 2027, avec une production annuelle annoncée de 33 700 MWh, soit l’équivalent de la consommation de 15 200 habitants. Pour le territoire meusien, ce projet constitue une nouvelle capacité de production d’électricité renouvelable et inscrit le département dans la stratégie de développement du producteur indépendant.

Depuis le début de 2026, JPee a réalisé cinq transactions portant sur 14 projets en France, représentant 202 MW. Le portefeuille comprend 175 MW de solaire, détenus à 50% dans le cadre de partenariats, et 27 MW d’éolien acquis à 100%. À l’horizon 2029, ces opérations doivent permettre la mise en service de ces 14 parcs et une production estimée à 260 GWh. JPee dispose désormais de 625 MW installés et de près de 538 MW supplémentaires en construction ou prêts à l’être. Avec un chiffre d’affaires de 80,9 millions d’euros en 2025 lié à la vente d’électricité, l’entreprise entend poursuivre ses acquisitions dans l’éolien, le solaire et désormais le stockage par batteries.

Les renouvelables accélèrent leur consolidation

Cette stratégie intervient dans un marché français des énergies renouvelables que JPee décrit comme en phase de consolidation. Les acquisitions permettent aux producteurs de renforcer rapidement leurs portefeuilles et de sécuriser des projets déjà avancés, limitant ainsi le temps nécessaire avant leur mise en service. Pour les territoires, ces opérations se traduisent par l’arrivée de nouvelles capacités de production et par des projets inscrits dans la durée, comme en Meuse avec l’Argonne Meusienne.