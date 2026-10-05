Meuse : quatre campus rejoignent CCI Campus Grand Est

À Bar-le-Duc, Verdun, Saint-Dizier et Chaumont, la formation professionnelle entre dans un nouveau réseau. Le rapprochement entre la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle et la CCI Meuse Haute-Marne permet à CCI Campus Centre Grand Est de s’appuyer désormais sur sept campus, en ajoutant ces quatre implantations à celles de Nancy-Laxou, Longwy et Lunéville.

Le changement de nom dépasse donc la seule identité visuelle. Présent depuis près de 50 ans, le réseau accompagne chaque année 15 000 à 20 000 personnes, parmi lesquelles des jeunes, salariés, demandeurs d’emploi, managers et dirigeants. Il propose des parcours en alternance, en formation initiale et continue, ainsi que des dispositifs d’évolution professionnelle. Avec l’intégration de la Meuse et de la Haute-Marne, son maillage territorial doit rapprocher les centres de formation des bassins d’emploi et des entreprises qui recherchent de nouvelles compétences.

L’apprentissage rapproche entreprises et futurs salariés

À l’échelle nationale, l’apprentissage constitue notamment un outil de rapprochement entre employeurs et futurs salariés. 941 900 personnes étaient en contrat d’apprentissage fin juillet 2025, soit 2,8% de plus qu’un an auparavant. Pour les entreprises, notamment les TPE et PME, ce dispositif permet de former des profils directement en lien avec leurs besoins et d’anticiper certains recrutements. Pour les territoires, le développement de ces parcours contribue aussi à rapprocher l’offre de formation des bassins d’emploi et à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes.