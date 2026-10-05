Deux hommes ont péri à bord d'un canot surchargé lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche dans la nuit de dimanche à lundi au large de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), selon les autorités françaises.

Ces deux hommes, dont la nationalité est inconnue, étaient âgés d'une trentaine et d'une quarantaine d'années, a précisé à l'AFP la préfecture du Pas-de-Calais, confirmant des informations de La Voix du Nord.

Ils ont été découverts par les secours en arrêt cardiorespiratoire dans une embarcation de fortune qui comptait environ 90 passagers, selon un communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar) publié en milieu de journée.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer pour déterminer les circonstances de leurs décès.

Deux femmes présentant des "brûlures sur une grande partie du corps" ont par ailleurs été hospitalisées en urgence relative, selon la préfecture du Pas-de-Calais.

Elles ont été brûlées en raison d'un "contact prolongé" avec de l'essence présente dans l'embarcation, a expliqué la Prémar.

Ce nouveau drame porte à au moins 24 le nombre de décès de migrants en mer à la frontière franco-britannique depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles.

Les deux nouvelles victimes sont mortes "à cause des gouvernements et de leurs choix politiques", ces deux hommes n'avaient pas d'autre choix que de "risquer leur vie pour demander l'asile", a déploré lundi l'association d'aide aux migrants Utopia 56 dans un message sur ses réseaux sociaux.

Il y a une semaine, une autre tentative de traversée clandestine de la Manche avait fait trois morts, dont un enfant, retrouvés dans une embarcation surchargée de passagers au large du Pas-de-Calais.

Manifestation anti-migrants en Angleterre

Depuis plusieurs semaines, les candidats à l'exil tentent de profiter des dernières fenêtres météorologiques favorables avant l'hiver pour rallier l'Angleterre.

Mais même si les conditions météo sont clémentes, ces traversées restent très dangereuses, impliquant des canots pneumatiques inadaptés à la haute mer et surchargés. Les embarquements se déroulent également souvent dans des conditions chaotiques, directement dans l'eau.

De vendredi à dimanche, 673 personnes sont parvenues à rejoindre l'Angleterre à bord de bateaux de fortune depuis les côtes françaises, selon les derniers chiffres du ministère britannique de l'Intérieur.

Dimanche matin, onze personnes ont aussi été secourues par des moyens maritimes et un hélicoptère lors d'une tentative de départ dans un canot avec environ 80 personnes qui s'est échoué sur la plage de Camiers (Pas-de-Calais), selon la Prémar.

La même journée, un bateau avec 149 migrants à bord a débarqué à Gosport, dans le Hampshire (sud de l'Angleterre), la deuxième arrivée significative récente dans ce secteur bien plus à l'ouest que le trajet habituel dans le détroit du Pas-de-Calais, selon le Home Office.

Une manifestation anti-migrants a eu lieu dans la foulée dimanche à Gosport, menant à l'interpellation de douze personnes pour troubles à l'ordre public, selon la police britannique.

Les rassemblements antimigrants, parfois violents, sont devenus réguliers au Royaume-Uni, où les arrivées de candidats à l'exil depuis la France via la Manche sont un sujet central dans le débat politique, qui a notamment alimenté la montée du parti anti-immigration Reform UK.

Depuis le début de l'année, près de 20.000 migrants sont arrivées en Angleterre par la mer, des chiffres en forte baisse par rapport à la même période en 2025, selon les dernières données officielles britanniques.