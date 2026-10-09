Montataire : AkzoNobel investit 27 millions d'euros sur son site

De très nombreuses personnes connaissent les peintures d'AkzoNobel que ce soit le grand public et les professionnels. Et on retrouve le savoir-faire d'AkzoNobel dans les rayons des magasins partenaires, tels que Leroy Merlin, Castorama ou encore Brico Marché, dont la marque la plus connue pour les particuliers est Dulux Valentine, avec son emblématique panthère noire, ainsi que la marque Sikkens, pour les professionnels.

Le 8 octobre, AkzoNobel a inauguré, sur le site de Montataire, de nouvelles unités industrielles 100% automatisées. C'est une étape clé pour AkzoNobel - le fabricant de peintures décoratives et de revêtements techniques - dont le siège social se trouve aux Pays-Bas - qui entend rester compétitif tout en préparant les peintures de demain ainsi que le site aux exigences croissantes du marché des peintures décoratives. Car aujourd'hui les peintures sont écoresponsables et fabriquées à base d'eau, ce qui nécessite de gros investissements. «Le site de Montataire est devenu automatisé car l'objectif est d'accélérer la compétitivité pour accompagner l’avenir des peintures décoratives en Europe», explique Alexandre Gonin, le Président France d'AkzoNobel. Avec un investissement de 27 millions d'euros (22 millions d'euros pour la modernisation et l’augmentation de la capacité de production du site et cinq millions pour une unité couleurs à la demande), le site de l'Oise devient la référence de la peinture murale à l'eau du groupe pour les marchés français, belge et néerlandais.

Une site référence

Implanté à Montataire depuis 1947, et intégré au groupe en 1969, le site produit aujourd’hui plus de 40 millions de litres de peinture par an. L'année 2026 marque donc la transformation du site, qui porte sur l’ensemble de la chaîne de production, depuis la préparation des matières premières jusqu’au conditionnement des peintures. «Aujourd’hui nous inaugurons une étape importante dans la transformation de notre modèle industriel, parce que la peinture de demain ne sera pas produite de la même manière que celle d’hier», note Caroline Arnaud, directrice Supply Chain Decorative Paints EMEA d’AkzoNobel.

Nouveaux outils industriels

Pour atteindre cet objectif de compétitivité, AkzoNobel a mis en route à Montataire une nouvelle zone dédiée à la préparation des matières premières permettant d'améliorer la précision des dosages et la qualité des fabrications tout en optimisant la gestion des stocks. Le site s’est également doté d’un disperseur en ligne de nouvelle génération capable de traiter jusqu’à huit tonnes de dioxyde de titane par heure. Une nouvelle ligne de conditionnement à haute cadence, entièrement pilotée digitalement, peut atteindre désormais une capacité de 200 litres/minute. «Cette inauguration illustre notre volonté d’investir durablement dans notre outil industriel», témoigne Grégoire Poux-Guillaume, CEO d'AkzoNobel.