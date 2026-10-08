Mouvement des lycéens : les derniers développements

Voici les derniers développements jeudi, jour de "l'acte IV" du mouvement des lycéens parti mi-septembre de la région parisienne avant de s'étendre en France.

A 20H, lors d'une intervention dans le journal télévisé de TF1, Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray a annoncé l'arrivée de 3.000 professeurs remplaçants "dans les heures qui viennent" dans les lycées où la situation est la plus critique. En journée, les lycéens et étudiants ont une nouvelle fois manifesté et annoncé une nouvelle journée de mobilisation la semaine prochaine, le mardi 13.

Lycées : Geffray annonce l'arrivée de 3.000 professeurs remplaçants "dans les heures qui viennent"

Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray a annoncé jeudi que 3.000 professeurs remplaçants seraient déployés "dans les heures et les jours qui viennent" dans les lycées où la situation est la plus critique. "Il y a 114 lycées dont je dirais qu'ils sont rouges, et 400 qui sont oranges", a-t-il ajouté en parlant de la situation de ces établissements.

Le ministre a également indiqué qu'il allait "autoriser les recteurs à recruter plus que ce qui est notamment autorisé", ce qui représentera "quelques centaines" de professeurs supplémentaires.

Mouvement des lycéens : 71.500 personnes ont manifesté en France, dont 24.500 à Paris

Au total, 71.500 personnes ont manifesté jeudi en France, dont 24.500 à Paris, pour cette nouvelle journée de mobilisation des lycéens au cours de laquelle 504 interpellations ont été réalisées et 48 policiers et gendarmes blessés, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Policier tabassé à Belfort : trois autres lycéens mis en examen

Trois lycéens soupçonnés d'avoir participé à l'agression d'un policier en marge du mouvement lycéen à Belfort ont été mis en examen jeudi, alors que deux autres suspects l'avaient déjà été dans cette affaire, a indiqué le parquet.

Trois mineurs poursuivis pour apologie du terrorisme au lycée avec une chanson de rap

Trois mineurs placés en garde à vue mercredi à Orléans après la diffusion d'une vidéo, tournée dans un lycée, mentionnant les attaques de Mohamed Merah et Salah Abdeslam, sont poursuivis pour "apologie publique d'actes de terrorisme", a annoncé le parquet.

Les syndicats de lycéens mitigés après leur rencontre avec les ministres

Deux des représentants des lycéens reçus jeudi par les ministres de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur se sont dits insatisfaits à l'issue de la réunion et ont appelé à la mobilisation mardi, tandis que Renouveau lycéen a salué des "avancées".

A Paris, jets de pavés sur les policiers à Bastille

Des incidents ont éclaté lors du rassemblement sur la place de la Bastille, avec des jets de pavé sur les policiers qui ont répliqué au canon à eau, a constaté l'AFP.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans l'après-midi dans le cadre du mouvement lycéen place de la Bastille.

Vers 16H20, "quelques jets de pavés et tirs de mortiers d'artifice" ont visé les forces de l'ordre positionnées rue de la Bastille, a indiqué la préfecture de police, sans faire de blessé.

Un peu plus tôt, Bally Bagayoko, maire LFI de St Denis, avait été accueilli sur la place au son de "Bally, Bally, Bally". Et, sur X, le candidat Insoumis à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a salué la "démonstration puissante de la jeunesse" : "la Bastille est reprise", a-t-il affirmé.

Lycée en partie saccagé près de Bordeaux, plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts

Un lycée proche de Bordeaux a été en partie "saccagé" dans la matinée par des jeunes qui ont notamment volé "une dizaine" d'ordinateurs et mis le feu à un stock de papiers, provoquant plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts, selon le proviseur.

Le chef de la police municipale de Port-de-Bouc suspendu pour un incident en marge d'un rassemblement lycéen

Le chef de la police municipale de Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) a été suspendu après une vidéo le montrant accélérant au volant de son véhicule et "mettant en danger" des jeunes lors d'une manifestation lycéenne, a indiqué la mairie.

Nouvelle journée de mobilisation et de grève mardi 13

L'intersyndicale étudiante et professionnelle appelle à une nouvelle journée de mobilisation et de grève mardi 13 octobre.

"Tant qu'on n'aura pas 10 milliards sur la table, on continuera à se mobiliser", a affirmé Sabrine Kharbach, porte-parole de l’Union étudiante. "J'appelle toutes et tous à rejoindre encore plus massivement les mobilisations (...) et les manifestations dès ce mardi dans une grande manifestation sur tout le territoire".

"Nous appelons à la grève l'ensemble des personnels de l'Education nationale et du supérieur mardi", a renchéri Caroline Cheuvé, secrétaire générale de la Fédération syndicale Unitaire (FSU).