Nancy : le groupe inherent se voit acteur européen dans les 5 ans

45 agences en France, près de 1 600 collaborateurs, un CA affichant 400 millions d’euros avec une perspective à l’horizon 2027-2028 de 500 millions et un positionnement de groupe national multispécialiste dans les services communication, cloud et de cybersécurité.

Le 20 octobre, le groupe inherent a effectué à l’hôtel de ville de Nancy, la troisième étape de son Tour de France engagé depuis fin septembre à Paris (et qui en compte 25 jusqu’à la fin mars 2027) pour faire connaître sa nouvelle identité et organisation.

«Après avoir réuni l’ensemble de nos collaborateurs à Nancy au centre de congrès Prouvé le 23 septembre pour leur présenter notre nouvelle organisation, ce tour de France est tourné vers nos clients et partenaires», explique Pierre-Jean Beylier, le président du groupe inherent.

Nancy tient une place particulière dans le groupe via l’une de ses marques adista, société pionnière dans l’univers de l’IT fondée au début des années 80 par Gilles Caumont, l’actuel président du Medef de Meurthe-et-Moselle.

Après une forte politique de croissance externe ces six dernières années (Upper-Link en 2024, Devensys cybersecurity et Systonic en 2025 ou encore Skyloud en juillet dernier), additionnée à une croissance organique annuelle soutenue, le groupe a renforcé ses expertises les plus stratégiques, étendu son portefeuille d’offres pour répondre aux enjeux de ses clients et renforcé sa présence sur les territoires.

Le groupe accompagne aujourd’hui plus de 50 000 clients ! «Il était devenu nécessaire de structurer notre organisation pour assurer notre développement».

Quatre business units

Les marques historiques du groupe (adista, devensys cybersecurity, unyc et upper-link) sont aujourd’hui réunies sous une identité commune. Quatre business units sont créées.

inherent Business pour les grands comptes, PME, ETI, collectivités et organisations étatiques.

inherent Pro pour les TPE, les PME et les petites collectivités

inherent Cyber, l’un des axes majeurs de développement du groupe avec plus de 120 experts dédiés.

inherent Partners pour les revendeurs et distributeurs qui s’appuient sur le modèle de vente indirecte du groupe.

Ces quatre business units, en complète synergie, entendent répondre aux enjeux de connectivité, de communication, de cloud, de cybersécurité, de digital workplace, de data et d’IA.

«Notre changement d’échelle ne doit pas nous éloigner du terrain. Notre ambition est de réunir, au sein d’un même groupe, la proximité d’un acteur local, l’agilité d’une ETI et la profondeur d’expertise d’un grand spécialiste du numérique».

Un ancrage local au rayonnement hexagonal qui pourrait gagner prochainement les voisins européens.

«Pour le moment, on consolide nos positions en France mais il n’est pas impossible dans les cinq ans à venir d’être un acteur européen pour nos 50 ans», assure Pierre-Jean Beylier.

Le groupe intervient déjà au Luxembourg et en Belgique sur des missions de maintenance.