Renforcement ! En vue des appels à manifestation de ce samedi 24 octobre, Yves Séguy, le préfet de Meurthe-et-Moselle vient d’annoncer le renforcement des forces de sécurité.

420 effectifs de police et de gendarmerie seront mobilisés sur l’ensemble du département, avec une concentration renforcée sur la ville de Nancy «et des renforcements ultérieurs possibles, en sus de l’activité habituelle»

150 sapeurs-pompiers du SDIS 54 sont placés en alerte, avec la capacité d’activer une montée en puissance jusqu’à 400 personnels si la situation l’exige.

Périmètre d’interdiction

A Nancy, un périmètre d’interdiction de manifester a été mis en place.

Ce périmètre englobe : la rue Stanislas (jusqu'à la rue Saint-Dizier) la rue Saint-Georges, la rue Saint-Dizier (jusqu'à la rue de la Faïencerie), la rue Saint-Jean (jusqu'à la rue Bailly) la rue Bailly (jusqu'à la rue Pierre Fourier) la rue Girardet (jusqu'à la rue Godron) la rue Godron (jusqu'à la rue Sainte-Catherine) la rue Sainte-Catherine (jusqu'à la place Stanislas) la place Stanislas, la place Nelson Mandela (jusqu'à l'entrée du parc de la Pépinière) la rue Suzanne Regnault-Gousset (jusqu'à la place Vaudémont) et la place Vaudémont.

La préfecture de Meurthe-et-Moselle précise que les manifestations revendicatives non déclarées sont interdites dans l’ensemble du département.

«Sont interdites le samedi 24 octobre 2026 la présence et la circulation des personnes répondant aux appels lancés par les «Gilets Jaunes» à des rassemblements : Place de la République à Nancy à partir de 13 h et ceux sur le rond-point, situé au niveau de la sortie A330 n°4 à Houdemont»