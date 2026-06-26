Nos Quartiers d’Été : Amiens au rythme du partage et de la découverte

Lancée par la Région Hauts-de-France, la 37e édition de «Nos Quartiers d’Été» propose des activités destinées en priorité aux habitants qui ne partent pas en vacances. Dans l’ensemble de la région, 123 projets sont soutenus afin d’animer les quartiers prioritaires durant toute la période estivale. Ces initiatives couvrent des domaines variés : culture, sport, citoyenneté, solidarité ou encore développement durable.

Le dispositif repose sur un partenariat entre collectivités locales, associations, centres sociaux et habitants. Les actions sont conçues à partir des besoins exprimés sur le terrain et encouragent la participation des résidents à chaque étape. L’objectif est de maintenir une dynamique collective pendant l’été, tout en favorisant les rencontres et l’engagement citoyen. Pour la deuxième année consécutive, le thème retenu est «Histoire des quartiers, histoire de la région», avec une attention particulière portée à la découverte du patrimoine local.



Amiens au rendez-vous

Dans la Somme, le principal temps fort se déroulera le 18 juillet à Amiens avec «La Grande Récolte». Organisée dans le parc de la rue Marcel-Paul, cette journée proposera un programme mêlant sport, convivialité et découverte du quartier. Un tournoi de football destiné aux enfants ouvrira les festivités avant un barbecue solidaire porté par plusieurs associations locales.

L’après-midi sera consacré à différents ateliers autour des plantes, de l’alimentation et du patrimoine de proximité. Des animations et des spectacles rythmeront également la journée. En soirée, les participants pourront prendre part à un karaoké avant une séance de cinéma en plein air. Cette programmation illustre l’esprit de l’opération, qui cherche à créer des moments de partage accessibles à tous. L’édition 2026 met également l’accent sur la transition écologique à travers des actions de sensibilisation au recyclage, à la gestion des ressources et à la lutte contre le gaspillage, en cohérence avec la démarche régionale Rev3.