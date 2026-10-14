Né à Schiltigheim, en Alsace, Pierre-Hugues Herbert a 35 ans et évolue sur le circuit professionnel depuis 2010. Actuellement 296e au classement ATP, il a atteint la 36e place mondiale en simple le 11 février 2019. Son parcours lui a permis d’acquérir une solide expérience du tennis de haut niveau. En novembre, il retrouvera le public du Grand Est à l’occasion de cette première édition.

Harold Mayot jouera à domicile

Pour Harold Mayot, ce rendez-vous aura une dimension particulière. Né à Metz, le joueur de 24 ans aura l’occasion de jouer devant son public. Professionnel depuis 2020, il occupe actuellement la 186e place mondiale au classement ATP. Son meilleur classement reste la 103e place, atteinte le 14 octobre 2024.

Un tournoi qui mise sur les joueurs du Grand Est

Avec ces deux nouvelles participations, l’Open Metz - Grand Est met en avant des joueurs ayant des liens avec le territoire. Organisé aux Arènes de Metz, le tournoi entend proposer du tennis de haut niveau tout en permettant au public local de retrouver des joueurs originaires de la région. D’autres noms devraient être annoncés dans les prochaines semaines.