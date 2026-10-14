Ouverture jeudi d'un nouveau pont entre Chine et Corée du Nord

Un nouveau pont ouvrira jeudi entre la Chine et la Corée du Nord sur le fleuve Yalu qui marque la frontière entre les deux pays, ont indiqué mercredi les médias d'Etat chinois.

L'ouverture de ce pont destiné au trafic routier entre la ville chinoise de Dandong et l'un des pays les plus reclus au monde s'inscrit dans la poursuite du renforcement récent des liens physiques entre la Corée du Nord et son puissant voisin et partenaire.

Il "favorisera davantage les échanges économiques et commerciaux ainsi que la circulation des personnes entre les deux pays, et améliorera le bien-être des deux peuples", a salué Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, en conférence de presse.

L'ouvrage à quatre voies, d'une longueur de 3.026 mètres, a été achevé en 2014, mais son ouverture a été retardée par différents problèmes, notamment l'absence de routes de raccordement et d'installations douanières côté nord-coréen, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Il est censé offrir une alternative, et à terme remplacer le pont de l'Amitié sino-coréenne à la capacité limitée.

"Les échanges via les ponts sur le fleuve Yalu à Dandong sont restés relativement limités jusqu'à présent, mais une fois le nouveau pont ouvert, des centaines de véhicules pourraient l'emprunter chaque jour", a dit à l'AFP Ahn Chan-il, un chercheur d'origine de nord-coréenne.

"Ce pont pourrait servir à acheminer d'importants volumes de marchandises et de ressources chinoises vers la Corée du Nord, et donner un coup de fouet considérable à son économie", a-t-il ajouté.

Autre pont avec la Russie

La Chine reste un soutien diplomatique et économique primordial de la Corée du Nord, recluse et soumise à de multiples sanctions de l'ONU, malgré le rapprochement de la Corée du Nord avec la Russie, partenaire mais aussi rival régional de la Chine.

L'ouverture du nouveau pont sur le fleuve Yalu interviendra environ un mois après l'inauguration du premier pont routier entre la Corée du Nord et la Russie, un ouvrage salué par Pyongyang comme signalant le renforcement des relations bilatérales.

Le ministère sud-coréen de l'Unification a quant à lui indiqué à l'AFP que Séoul "sui(vai)t de près" l'ouverture du nouveau pont sur le Yalu.

La compagnie nationale chinoise Air China a repris en mars ses vols directs entre Pékin et Pyongyang après six années d'interruption liée à la fermeture des frontières à cause de la pandémie de Covid-19. Le même mois, les deux pays ont relancé la liaison ferroviaire arrêtée depuis 2020.

La Chine a rouvert entièrement ses frontières en 2023. Mais l'accès à la Corée du Nord, dirigée d'une main de fer depuis trois générations par la dynastie Kim, reste sévèrement restreint.