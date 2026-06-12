OVH Groupe entre en négociations exclusives pour acquérir Gladia

L'opération de rachat vise à renforcer l'expertise d'OVH Groupe dans l'IA générative multimodale et agentique. La start up française Gladia, spécialisée dans la transcription et l'intelligence audio, permet de retranscrire les conversations dans plus de 100 langues, transformant les données audio en informations structurées et exploitables. Gladia accompagne aujourd'hui plus de 300 000 développeurs et 2 000 entreprises.

Avec cette acquisition, OVH Group renforcerait ainsi ses équipes avec des experts de l'IA vocale ; l'entreprise roubaisienne pourrait ainsi internaliser les briques technologiques développées par Gladia, en proposant à ses clients de nouveaux services d'IA vocale. C'est l'occasion aussi de renforcer le Lab AI d'OVH Groupe, dont l'ambition est de développer les prochaines générations de technologies d'IA générative, agentique et multimodale souveraines.

Leader européen du cloud, OVHcloud opère plus de 500 000 serveurs dans 46 centres de données sur quatre continents et à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays.