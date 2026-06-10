Pascal Grappin élu président du SICECO pour la mandature 2026-2032

À l’issue de son installation à Vandenesse-en-Auxois, le nouveau Comité syndical du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, a élu Pascal Grappin à sa présidence pour la mandature 2026-2032. Président de la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges et maire de Villebichot, il succède à Jacques Jacquenet et devient le cinquième président de l’histoire du syndicat.

Cette élection intervient à l’issue du renouvellement des instances du SICECO consécutif aux élections municipales. Les communes et intercommunalités adhérentes ont d’abord désigné leurs représentants au sein des Commissions locales d’énergie, avant l’élection des délégués appelés à siéger au Comité syndical.

Une équipe représentative du territoire

Pour conduire les missions du service public de l’énergie en Côte-d’Or, le président sera entouré de onze vice-présidents, dont Claude Fontaine, élu premier vice-président, et de huit autres membres du Bureau. Cette nouvelle gouvernance rassemble des élus issus des différentes Commissions locales d’énergie afin d’assurer une représentation de l’ensemble du territoire couvert par le syndicat.

Cap sur la continuité

Lors de son installation, Pascal Grappin a indiqué vouloir poursuivre la dynamique engagée au cours des précédentes mandatures. Le SICECO entend ainsi continuer à accompagner ses adhérents dans les domaines relevant de ses compétences, en restant attentif à leurs besoins et aux évolutions du contexte énergétique.

Parmi les dossiers qui marqueront ce mandat figurent notamment le renouvellement des contrats de concession pour la distribution d’électricité et de gaz naturel. Les élus devront également se prononcer sur plusieurs sujets structurants, dont le projet de loi relatif à la décentralisation et le plan gouvernemental d’électrification des usages. Le syndicat affirme par ailleurs sa volonté de poursuivre son action dans un esprit de mutualisation et de solidarité territoriale.



