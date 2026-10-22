Petite-Forêt, le développement durable comme fil rouge

Politique locale
Meuse : une réunion publique organisée à Ligny-en-Barrois
21/10/2026 J.M
Meuse (55)
Arrivée comme conseillère municipale en 2014, Sandrine Gombert a été élue maire en 2020 et réélue au premier tour à 68% en mai dernier. Pour La Gazette, l’édile dévoile les grandes lignes de son second mandat principalement axé sur le bien-être des familles et le développement durable.
Sandrine Gombert, maire de Petite-Forêt. © Lena Heleta
La commune dispose d’un jardin pédagogique et partagé de 800 m². © Lena Heleta
Le nouveau stade de la ville inauguré en octobre 2026. © Lena Heleta
Le coeur de ville. © Lena Heleta
L'espace Barbara. © Lena Heleta
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Retrouvez la fiche complète de la commune de Petite-Forêt avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune