Politique locale
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Interview

Petite-Forêt, le développement durable comme fil rouge

Arrivée comme conseillère municipale en 2014, Sandrine Gombert a été élue maire en 2020 et réélue au premier tour à 68% en mai dernier. Pour La Gazette, l’édile dévoile les grandes lignes de son second mandat principalement axé sur le bien-être des familles et le développement durable.

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 octobre 2026 - Mis à jour le 22 octobre 2026
<p><strong>Pour une commune de 5 000 habitants, Petite-Forêt impressionne par son attractivité en matière d’emplois et de commerce. Comment expliquez-vous cette dynamique ?</strong></p><p>Le village s’est construit autour d’une abbaye au 16ème siècle, ce qui a amené beaucoup de pèlerins. Petite-Forêt s’est agrandie progressivement et a connu un fort développement dans les années 80 avec une population multipliée par deux. La raison ? Historiquement, la ville a toujours été une terre de ferroviaire avec la Compagnie industrielle de matériel de transport devenu par la suite Alstom ; site qui rep.

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