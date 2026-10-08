











Après à un été marqué par des épisodes de canicule, de sécheresse et plusieurs incendies, le fonds de réarmement agricole se déploie en Côte-d’Or. Plus de 2 millions d’euros sont prévus afin de soutenir les exploitations fragilisées par ces conditions climatiques et de faciliter la relance de leur production. Ce fonds s’inscrit dans le Plan CASI, un plan exceptionnel de plus d’un milliard d’euros annoncé le 4 septembre par Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire.



Une enveloppe de 235 M€ au niveau national





Le fonds de réarmement est doté de 235 millions d’euros au niveau national, dont 12,7 millions consacrés à la région Bourgogne Franche-Comté. Pour les nouveaux installés et les productions spécialisées, hors maraîchage, l’aide s’élève à 4 000 euros par exploitation. Dans le secteur du maraîchage, elle atteint 1 500 euros par actif et 750 euros par salarié. Cependant, des critères de surface ou de taux de spécialisation peuvent s’appliquer à certaines productions spécialisées.



Qui peut bénéficier du dispositif ?





En Côte-d’Or, l’aide est ouverte aux agriculteurs nouvellement installés entre le 1er septembre 2021 et le 30 septembre 2026, qu’ils exercent en individuel ou en société. Elle concerne également plusieurs productions spécialisées, sous certaines conditions : maraîchage, arboriculture, horticulture, plantes à parfum, aromatiques ou médicinales, apiculture, petits fruits, pisciculture et héliciculture. Les demandeurs doivent être exploitants agricoles à titre principal et attester de pertes de production, d’une hausse de leurs charges opérationnelles ou de dépenses exceptionnelles.









Le guichet est ouvert jusqu’au dimanche 25 octobre à minuit. Afin de respecter l’enveloppe disponible, un stabilisateur budgétaire pourra être appliqué.



