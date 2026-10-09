Plus de 40% des entreprises normandes utilisent l'IA selon les CCI

Selon une enquête des CCI de Normandie auprès de 2 340 dirigeants, 41% déclarent utiliser des solutions d’IA, soit 25 points de plus en deux ans.«Cet usage reste cependant plus souvent occasionnel que régulier et concerne principalement la création de contenus (56%), la gestion administrative (37%) et les fonctions commerciales ou de relation client (31%)», précisent les CCI de Normandie.

Les entreprises de services aux entreprises sont les plus utilisatrices de l'IA, avec 63%. Elles sont suivies par le commerce de gros (56%), qui enregistre également la plus forte progression en deux ans (+41%), puis par l’industrie (45%), la construction (43%) et le commerce de détail (42%).

Pour les 59% de dirigeants qui n’utilisent pas ou pas encore ces outils, l’absence de cas d’usage concret constitue le principal frein, cité par 40% d’entre eux. Une partie des entreprises peine à identifier les applications adaptées à leurs besoins. Les contraintes organisationnelles et le manque de compétences internes figurent également parmi les principaux obstacles. Le coût des solutions et la difficulté à identifier les bons outils apparaissent comme des freins secondaires.

Une stratégie encore peu structurée

Malgré cette progression, l’IA reste encore peu intégrée aux stratégies d’entreprise. Seules 12% des structures interrogées déclarent disposer d’une stratégie claire dans ce domaine.

La formation apparaît donc comme un enjeu majeur : 48% des dirigeants placent l’acculturation et la montée en compétences en tête de leurs besoins d’accompagnement. Les chefs d'entreprise ont également des attentes sur l’identification de cas d’usage pertinents et la sécurisation des pratiques.