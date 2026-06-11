Composé de jusqu’à 32 citoyens français et allemands, ce Conseil a pour mission de contribuer à l’élaboration de la future Stratégie territoriale 2028-2034 de l’Eurodistrict SaarMoselle. L’objectif est de favoriser le dialogue transfrontalier autour des enjeux du territoire. Les participants ont été accueillis par Marc Zingraff, président de l’Eurodistrict SaarMoselle, avant une présentation du fonctionnement du Conseil et de l’accompagnement scientifique assuré par l’Université de la Sarre.

«Durant les prochains mois, une phase de dialogue et de concertation permettra de partager des expériences, d'exprimer des attentes et de formuler des propositions concrètes pour l'avenir de notre bassin de vie transfrontalier. Ces travaux alimenteront les discussions des élus de l’Eurodistrict pour la formulation de la future stratégie territoriale 2028-2034», déclare Marc Zingraff, président de l’Eurodistrict SaarMoselle.

Huit rencontres sont programmées entre juin 2026 et décembre 2027. Les travaux porteront notamment sur l’adaptation au changement climatique et la participation citoyenne. À l’issue de ces échanges, des recommandations seront remises à l’Assemblée de l’Eurodistrict en janvier puis en novembre 2027.

L’Eurodistrict SaarMoselle et la Fondation Robert Bosch souhaitent également renforcer la participation des jeunes générations. Au moins dix places sont ainsi réservées aux personnes de moins de 40 ans, dans le respect de la parité et de l’équilibre entre les deux pays. L’appel à participation reste ouvert pour cette tranche d’âge. Le formulaire de candidature ainsi que des informations complémentaires sont disponibles sur le site de l’Eurodistrict SaarMoselle, dans la rubrique «participation citoyenne».