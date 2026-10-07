Près de Rouen, 7 000 m² de locaux pour les entreprises en 2028

Le parc d’activités du Halage poursuit sa transformation avec un nouveau programme immobilier destiné aux entreprises. Lauréat de l’appel à projets lancé en 2025 par la Métropole Rouen Normandie et Rouen Normandie Aménagement et Stationnement, Barry prévoit la construction de deux bâtiments totalisant environ 7 000 m². Le programme comprendra 12 cellules de 300 à 1 200 m², disponibles à la vente comme à la location.

Le projet répond à un besoin concret : proposer des bâtiments adaptés à des activités différentes, de la production au stockage, mais aussi aux fonctions commerciales et tertiaires. Chaque cellule pourra associer espaces d’activité en rez-de-chaussée, showroom ou bureaux, avec notamment des portes sectionnelles et une hauteur libre de 7,50 mètres. Des bornes de recharge électrique pourront également être installées.

Le calendrier prévoit un démarrage des travaux en janvier 2027 et une livraison au début de 2028. Le choix de proposer les locaux à l’achat ou à la location permet d’adresser à la fois les entreprises souhaitant investir dans leurs propres murs et celles privilégiant davantage de souplesse immobilière.

