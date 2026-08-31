Primaire: Hervé Morin lance un avertissement à Edouard Philippe

Le président de la région Normandie Hervé Morin, qui a lancé une pétition pour une primaire de la droite et du centre, a adressé lundi un avertissement à Edouard Philippe, estimant qu'il porterait "une lourde responsabilité" s'il refusait d'y participer.

"Je pense qu'aujourd'hui personne ne peut considérer qu'il est une évidence", a affirmé sur CNews et Europe 1 l'ex-ministre centriste de Nicolas Sarkozy, dont la pétition a été signée initialement par plus de 200 élus la semaine dernière pour réclamer la désignation d'un candidat unique de la droite et du centre.

Il a indiqué qu'il rédigerait "ce soir" une charte avec les conditions de participation à la primaire qu'il enverrait personnellement aux candidats pour les inciter à la rejoindre. Il estime que "cinq à sept millions de Français pourraient" voter à cette primaire.

Parmi ces conditions, Hervé Morin a cité l'engagement des candidats en faveur de "la construction européenne, la bonne gestion des finances publiques, l'efficacité de l'action publique avec une régionalisation, une décentralisation massive" ou encore la "lutte contre l'immigration".

Le président de Normandie a choisi de ne pas exclure d'emblée Reconquête et Eric Zemmour: "Je ne fixe pas de limites", a-t-il expliqué.

"Je dis que si vous vous reconnaissez dans ces principes, vous pouvez y participer. Si vous ne vous y reconnaissez pas, vous êtes à côté ou vous êtes ailleurs", a-t-il expliqué.

Hervé Morin a cité les exemples de David Lisnard, qui plaide pour une primaire, Gabriel Attal et Bruno Retailleau qui ne s'y opposent pas.

Il a envoyé, en revanche, un avertissement à Edouard Philippe, le candidat le mieux placé dans les sondages qui refuse l'idée d'une primaire.

"L'essentiel des personnalités politiques de l'arc y sont favorables. Il n'y en a plus qu'un", a-t-il expliqué, citant le nom Edouard Philippe.

"Celui qui va refuser cette primaire, il va porter une lourde responsabilité face aux électeurs de sa famille politique", a-t-il prévenu.