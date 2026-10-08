Le 20ème Prix L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science France, remis par la Fondation L'Oréal, en partenariat avec l'Académie des Sciences et la Comission nationale française pour l'UNESCO, récompense l'excellence de la recherche chez de jeunes chercheuses. Selon les données de l'UNESCO, les femmes ne représentent aujourd'hui qu'un tiers des chercheurs dans le monde, et seulement 22% des professionnels de l'IA. Ce prix s'adresse donc aux chercheuses de France et d'outre-mer, autour de disciplines variées.

Chaque lauréate reçoit une dotation (15 000€ pour les doctorantes, 20 000€ pour les post-doctorantes) pour soutenir ses travaux. Elles bénéficient également de formations en communication et en leadership, pour mieux affronter le plafond de verre et valoriser leurs recherches scientifiques.

35 chercheuses récompensées

Chloé Fruy prépare actuellement une thèse à Paris sur des détecteurs quantiques capables de traquer la matière noire, cette matière invisible qui composerait la majeure partie de l'Univers. Elle s'est spécialisée en physique quantique à son entrée à l'ESPCI Paris, après avoir d'abord intégré Chimie ParisTech. Ses recherches l'ont menée de l'Observatoire de Paris à l'Université d'Uppsala en Suède, puis chez IBM Research aux Etats-Unis ainsi qu'à l'Institut Quantique de Sherbrooke au Canada. Elle met actuellement au point des techniques de détection extrêmement sensibles, capables de mesurer des signaux jusqu'ici inaccessibles. A terme, l'objectif est de détecter l'axion, l'un des candidats les plus prometteurs pour expliquer la matière noire.

Elles ont été près de 820 candidates à avoir postulé, sélectionnées par un jury de plus de 50 membres de l'Académie des Sciences.