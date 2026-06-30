"Promesse tenue": les produits américains détaxés à partir de mercredi dans l'UE

L'Union européenne supprimera à compter de mercredi ses droits de douane sur les produits américains, comme elle s'y était engagée dans l'accord commercial négocié l'an dernier avec Washington.

La législation mettant en oeuvre cette promesse a été publiée mardi au Journal officiel de l'Union européenne, avec une entrée en vigueur prévue le lendemain.

"Promesse tenue", a déclaré le porte-parole de l'UE en matière commerciale, Olof Gill, lors d'une conférence de presse, saluant "une bonne nouvelle pour les relations transatlantiques".

Dans la pratique, les droits de douane appliqués dans l'UE sur la plupart des produits industriels et agricoles en provenance des États-Unis seront supprimés à compter de mercredi.

Il s'agit du principal engagement pris l'été dernier par les Européens à Turnberry, en Écosse, en échange du plafonnement à 15% des taxes imposées l'an dernier par le président américain sur les importations européennes.

Jugeant le processus de ratification de l'UE trop long, Donald Trump avait donné aux Européens jusqu'au 4 juillet, jour des célébrations des 250 ans des États-Unis, pour tenir cette promesse.

Dans un compromis négocié en mai avec les États membres, les eurodéputés ont obtenu l'ajout d'une clause de caducité (ou "sunset clause"), qui prévoit l'expiration automatique de l'accord commercial fin 2029, après la fin du mandat de Donald Trump, à moins qu'une prolongation ne soit votée d'ici là.

La Commission pourra en outre suspendre le pacte douanier si Donald Trump ne supprime pas d'ici la fin de l'année les surtaxes de 50% qu'il a imposées sur des centaines de produits contenant de l'acier et de l'aluminium.

A ce sujet, Bruxelles a assuré que les discussions se poursuivaient avec le gouvernement américain.

"Des échanges constructifs se poursuivent à un niveau technique et politique", a déclaré Olof Gill, assurant que la Commission "continuerait à travailler avec les Etats-Unis pour que l'ensemble des engagements pris en août dernier soient mis en oeuvre de bonne foi".

Et les Européens viennent de subir un nouveau coup de pression douanier de Donald Trump.

Vendredi, le président américain a menacé de frapper de droits de douane de 100% les pays européens qui mettraient en place une taxation des services numériques américains.