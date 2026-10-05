Meuse : Quel avenir pour le lac de Madine ?

600 000 visiteurs par an. C’est le nombre de personnes accueillies à Madine qui aspire à devenir enfin «une destination touristique nature majeure». Mais à l’heure où les caisses sont vides du côté des collectivités et où les contraintes environnementales ne cessent de se multiplier pour le site classé en zone Natura 2000 et soumis à la loi Littoral, comment changer de braquet et créer une dynamique ? C’est justement pour répondre à cette question que le syndicat mixte d’aménagement du lac de Madine présidé par Philippe Mangin a sollicité l’État pour profiter de la démarche des Ateliers des Territoires et bénéficier d’une équipe pluridisciplinaire. Après neuf mois de concertation associant élus, acteurs économiques, associations et partenaires institutionnels, une vision partagée vient d'être présentée à la population locale avec l’ambition de relever un double défi : anticiper les tensions sur la ressource en eau liée aux changements climatiques et dynamiser l’attractivité touristique et économique de la base de loisirs.

Un plan à dix ans

Après avoir fait le tour du propriétaire sous l’œil avisé de Philippe Mangin, le président Franck Leroy, la préfète de la Meuse, la vice-présidente du département, la présidente du syndicat des eaux de la région messine ont dévoilé un «projet fédérateur et consensuel» autour de la ressource en eau. La volonté est de construire une offre touristique de quatre saisons et de monter en gamme pour ce site à l’hébergement vieillissant, insuffisant et décalé par rapport aux attentes des visiteurs. Conscients des «marges de progression importantes», les élus croient en «l’engagement d’investisseurs privés» et mettent en avant une «nouvelle étape» avec une planification précise. Camping 4 étoiles avec piscine naturelle, pôle nautique, hôtellerie-restauration, gîtes, renforcement de l’offre de services et d’activités ; tout est effectivement sur une feuille de route ambitieuse avec une vision à dix ans. Reste à savoir si elle se transformera en actes et en investissements dans ce contexte particulièrement incertain… à moins qu'elle ne tombe dans l'oubli.