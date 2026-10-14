Forum Handiscuter : rapprocher les familles des acteurs du handicap

Au sein du complexe Basly d’Isbergues, le forum Handiscuter a rassemblé une cinquantaine d’exposants ce jeudi 8 octobre. Sa vocation ? «Permettre aux personnes en situation de handicap, à leurs familles et aux aidants de trouver au même endroit les réponses à leurs questions» répond Marine Bertin, du SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins À Domicile) de la ville, co-organisatrice de l’évènement.

Et d’ajouter : «L’idée est née il y a trois ans, à la suite de groupes de parole avec des parents nous expliquant qu’ils ne connaissaient pas forcément tout ce qui existait sur le secteur pour accompagner au mieux leurs enfants. Face aux difficultés de mobilité et à la complexité des démarches, il nous est apparu opportun de réunir les différents partenaires plutôt que de laisser les familles multiplier les déplacements».

Une cinquantaine d’acteurs au rendez-vous

Accueil, accompagnement, répit pour les aidants, sport adapté, loisirs, mobilité, emploi, accompagnement à domicile, établissements spécialisés… le forum a couvert un large éventail des besoins du quotidien.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les dispositifs existants, échanger directement avec les professionnels et identifier les interlocuteurs adaptés à leur situation. «L’objectif, c’est vraiment de faciliter l’approche des partenaires et des structures. En un seul déplacement, les familles peuvent avoir accès directement à toutes les informations» souligne Céline Masse, co-organisatrice de la journée. «Le forum s’adresse aussi directement aux personnes en situation de handicap, afin qu’elles puissent découvrir les ressources susceptibles de répondre à leurs besoins».

Cette deuxième édition a également bénéficié du retour très positif des partenaires présents lors de la première édition. «Les exposants présents il y a trois ans avaient vraiment apprécié la démarche et nous ont demandé de la remettre en place, ce que nous avons fait avec un grand plaisir».

Une journée qui s’est terminée en musique avec un concert de Laëty en ‘’chansigne’', une interprétation de chansons en langue des signes. Une manière de prolonger la réflexion sur l’inclusion des personnes en situation de handicap en associant information, rencontres et culture.