Saint-Quentin : Jérôme Juteau prend les rênes du groupe Blondel

Après plusieurs années de croissance et de diversification, l’ETI familiale, qui réalise aujourd’hui près de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires et réunit près de 3 000 collaborateurs, plus de 45 implantations et près de 400 000 m² de surfaces opérationnelles, se fixe pour objectif de doubler son chiffre d’affaires à l’horizon 2040. Pour y parvenir, l'entreprise fait donc confiance en Jérôme Juteau qu'elle vient de nommer président du groupe. Il sera notamment en charge d'actionner six leviers de croissance : la complémentarité de ses quatre métiers – Transport, Logistique, Industrie et E-commerce –, le développement à l’international, l’investissement immobilier et opérationnel, l’innovation, la décarbonation et une croissance externe sélective. Ce changement d’échelle doit renforcer la capacité du groupe à prendre en charge des opérations toujours plus complexes et à accompagner les transformations de ses clients, notamment dans l’aéronautique et le spatial, le naval et la défense, la chimie et l’énergie, le luxe, la distribution et l’e-commerce, en France comme à l’international.

Une évolution de la gouvernance

La nomination de Jérôme Juteau s’inscrit dans une évolution plus large de la gouvernance du groupe. Grégoire Blondel devient Président du Comité stratégique et continue d’orienter la vision de long terme. Jean-Christophe Baldet, Directeur Général Délégué chargé du Développement, porte le développement et les synergies commerciales entre les activités. Ambre Blondel, Directrice Générale Déléguée chargée de l’Immobilier et des Infrastructures, pilote les capacités et les infrastructures nécessaires à la croissance et à l’évolution des activités. Cette organisation renforce la puissance collective du Groupe sans éloigner la décision du terrain.

«Nous avons souhaité élargir notre gouvernance tout en conservant ce qui fait la force du groupe : notre esprit entrepreneurial, notre proximité avec les clients et notre capacité à agir vite. Avec Jérôme Juteau, Jean-Christophe Baldet et Ambre Blondel, nous avons organisé des responsabilités complémentaires pour préparer la prochaine étape de notre développement», précise Grégoire Blondel, Président du Comité stratégique.