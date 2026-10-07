La 9e édition du Forum Découverte des métiers en région Hauts-de-France se déroulera le 8 octobre prochain à Saint-Quentin. L’événement est organisé par l’association arpejeh et ses employeurs membres, en partenariat avec les académies de Lille et d’Amiens et avec le soutien de la mairie de Saint-Quentin.

Des rencontres avec des professionnels

Au cours de cette journée, les participants pourront rencontrer des salariés, des établissements de formation et différents acteurs de l’orientation. L’objectif est de leur donner l’occasion de poser leurs questions, de découvrir des métiers parfois peu connus et de mieux comprendre les parcours permettant d’y accéder. Collégiens, lycéens et étudiants post-bac pourront notamment échanger directement avec des professionnels sur leur quotidien et leurs expériences. Ces rencontres doivent aussi permettre de mieux appréhender les possibilités offertes aux personnes en situation de handicap dans le monde professionnel.

Mieux préparer son orientation

Au-delà de la découverte des métiers, le forum entend accompagner les jeunes dans leurs choix d’études et de formation. Les échanges porteront également sur les dispositifs et les politiques mises en place par les entreprises en matière de handicap. L’idée est ainsi de permettre aux participants de se projeter plus facilement dans leur avenir professionnel et de les encourager à poursuivre leurs études aussi loin que possible.



