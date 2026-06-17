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Décryptage

Souvenirs d’été !

Il y a tout juste 90 ans naissaient les congés payés. Plus précisément, c’est dans la nuit du 7 au 8 juin 1936 que sont signés les accords entre le nouveau président du Conseil, Léon Blum, la Confédération générale de production française et la Confédération générale du travail (CGT). Des accords historiques qui prévoient la généralisation des conventions collectives, la création des délégués du personnels, une augmentation de 12% des salaires, l’instauration de la semaine de 40 heures et l’octroi de 15 jours de congés payés.

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©4Fi1659 Archives Boulogne-sur-Mer

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 17 juin 2026 - Mis à jour le 17 juin 2026
<p>Cette dernière idée a mis quelques années à être votée, alors que Léon Blum l’avait imaginée dès 1919. C’est d’ailleurs un député socialiste du Nord, Léo Lagrange, alors sous-secrétaire d’État aux Loisirs et aux Sports, qui se charge du dossier. Le texte sera rédigé par le directeur du Travail au ministère du Travail, pour être adopté par la Sénat huit jours plus tard par 295 votes contre... deux ! </p><p>Véritable révolution dans le monde du travail – les vacances et week-ends étaient jusque-là réservés aux plus aisés –, l’instauration de ces jours de détente est une ouverture pour les Fra.

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