Souvenirs d’été !

Société
Chaleur: les oraux du bac pourront être reportés localement, annonce Geffray
16/06/2026 AFP
France
Il y a tout juste 90 ans naissaient les congés payés. Plus précisément, c’est dans la nuit du 7 au 8 juin 1936 que sont signés les accords entre le nouveau président du Conseil, Léon Blum, la Confédération générale de production française et la Confédération générale du travail (CGT). Des accords historiques qui prévoient la généralisation des conventions collectives, la création des délégués du personnels, une augmentation de 12% des salaires, l’instauration de la semaine de 40 heures et l’octroi de 15 jours de congés payés.
©4Fi1659 Archives Boulogne-sur-Mer
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