Sur le glacier de Saint-Sorlin, la fin se rapproche

"Tous ces bâtons étaient dans la glace", remarque Bruno Jourdain en ramassant trois pieux écroulés sur la neige. En additionnant leur longueur, il en conclut que le glacier de Saint-Sorlin "a fondu de 5,40 mètres en un an".

"On est vraiment sur une année record", regrette le glaciologue, parvenu après près de trois heures de marche sur ce glacier du massif des Grandes-Rousses, en Savoie, qui fait l'objet d'un suivi scientifique depuis des décennies.

Vu des sommets alentour, il semble se réduire comme peau de chagrin. Dans sa limite basse, le blanc immaculé a laissé place à un lit de roches grisâtres et, dans les crevasses de plus en plus béantes, l'eau ruisselle à grosses gouttes.

Ce n'est pas qu'une impression: le glacier "a perdu plus de 80 mètres d'épaisseur depuis 1900. Et là au maximum, il reste à peu près 60 mètres", résume pour l'AFP Bruno Jourdain, membre du Service national d'observation GLACIOCLIM venu avec des collègues mesurer les derniers dégâts.

La neige craquant sous ses pieds, l'expert avance sur l'étendue blanche. Il s'arrête à chacune des dizaines de balises plantées à différents endroits dans la glace, qui mesurent la dramatique baisse de son épaisseur.

A chaque étape, il sort son petit carnet pour noter scrupuleusement l'implacable fonte. Ici, une balise plantée en 2023 est totalement libérée de la glace. Plus loin, ce sont trois bâtons qui sont couchés sur la neige.

"Normalement, l'an dernier, ces trois bouts de bois étaient à ras la glace. Donc là, on a 2 mètres... 4 mètres... 140 cm: on a fondu 5,40 mètres en un an", dit-il en additionnant la longueur des pieux écroulés.

Sur la seule période allant du 27 août au 13 octobre, ce sont 140 centimètres d'épaisseur qui ont disparu. "La fonte a vraiment été très active en septembre cette année", pointe M. Jourdain, qualifiant 2026 d'"année record pour la fonte des glaciers".

Plus rapide

Après un été caniculaire marqué par un isotherme 0°C (l'altitude à laquelle la température de l'air atteint 0°C) qui a dépassé les 5.000 mètres à plusieurs occasions, le mois de septembre est resté anormalement chaud et sec dans les Alpes.

Ce qui fait craindre une accélération de la fonte du glacier de Saint-Sorlin, déjà promis à disparaître en 2050 selon une étude de 2023.

Témoin exemplaire des conséquences du réchauffement climatique, il fait l'objet d'observations depuis plus de 100 ans et, depuis 1957, des balises y ont été plantées, soit l'étude la plus longue, complète et continue des Alpes.

Ces mesures montrent que la fonte s'est accélérée après 1985, et en particulier après 2002, avec une perte de deux mètres équivalent d'eau par an entre 2002 et 2022, selon une étude conjointe réalisée par des chercheurs du CNRS et d'instituts spécialisés de Grenoble, Toulouse et Aix-Marseille.

L'amincissement du Saint-Sorlin est "très rapide au cours des deux dernières décennies" et atteint 1,2 mètre de glace par an vers 3.100 mètres d'altitude et 2,2 mètres vers 2.850 mètres, précise cette étude.

Mais les choses empirent encore et la conclusion est malheureusement inévitable, lâche M. Jourdain: "Très probablement que le glacier va disparaître avant 2050".

Cela représente une "évolution beaucoup plus rapide que le scénario médian qui avait été envisagé auparavant", et qui augure mal pour les glaciers alpins, situés comme Saint-Sorlin autour de 3.000 mètres d'altitude.

Plus généralement, entre 2022 et 2026, "un cinquième du volume des glaciers" alpins a disparu, souligne Bruno Jourdain. "C'est hallucinant !"

A ce rythme, seuls "quelques glaciers vont survivre dans les Alpes", ceux "qui prennent leur source très haut en altitude", explique-t-il. Au final, lâche-t-il, "il y aura quelques dizaines de glaciers résiduels en 2100, contre un peu plus de 550 actuellement".