Lancée au printemps par le ministre chargé du Tourisme, Serge Papin, en partenariat avec France Vélo Tourisme et le Réseau vélo et marche, cette initiative vise à identifier et à mettre en valeur les destinations qui font du vélo un axe de développement touristique. Au total, 88 candidatures ont été déposées auprès de la Direction générale des entreprises (DGE). Les 30 territoires lauréats ont été annoncés le 1er octobre, à l’occasion des deuxièmes Rencontres du réseau Vélo et Marche. La sélection a été réalisée par un comité réunissant des experts du tourisme, de la pratique sportive et des mobilités.

«Le succès de cet appel à manifestation d'intérêt témoigne du dynamisme du tourisme cyclable dans notre pays. Avec la mise à jour du Schéma national des véloroutes, auxquelles l'État concourt à hauteur de 185 millions d'euros, et le projet de loi-cadre pour les transports en cours d'examen au Parlement, nous poursuivons nos efforts pour proposer des infrastructures cyclables à la hauteur des attentes», déclare Philippe Tabarot, ministre des Transports.

Une reconnaissance à l’échelle nationale et européenne

Cette sélection doit permettre aux territoires retenus de gagner en visibilité en France et en Europe. Ils pourront également échanger avec d’autres destinations et des entreprises du secteur touristique, grâce à la mise en réseau organisée par la DGE.

Les lauréats bénéficieront par ailleurs de services gratuits proposés par des partenaires du programme, engagés notamment dans le tourisme durable et le tourisme à vélo. L’objectif est de soutenir le développement de ces destinations et de promouvoir la diversité de l’offre touristique à vélo en France.

«J'adresse toutes mes félicitations aux 30 territoires lauréats et mes encouragements à tous ceux qui font du vélo un moyen de se déplacer au quotidien, de pratiquer une activité sportive ou de partir à la découverte de notre beau patrimoine», poursuit-il.