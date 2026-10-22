Trajectoires 2026 : quatre jeunes entreprises mosellanes récompensées

Organisée par ALEXIS Grand Est, la cérémonie de remise des prix du concours Trajectoires s’est tenue le 19 octobre dans les salons de l’Hôtel de Ville de Nancy. Depuis 26 ans, cet événement met en lumière des femmes et des hommes qui font le choix de l’entrepreneuriat. Au-delà de la récompense financière, il souligne le rôle des TPE dans l’économie locale, les services de proximité et la préservation des savoir-faire. Voici les quatre entreprises mosellanes récompensées cette année.

Quatre parcours mosellans très variés

À Volmerange-les-Mines, à seulement 500 mètres de la frontière luxembourgeoise, Teddy Briot est récompensé pour Eighteen Training, une salle de CrossFit qui associe entraînements sportifs, accompagnement personnalisé ou séances de team buildings destinées aux entreprises.

À Thionville, Romane Conroux, 24 ans seulement, fait perdurer le savoir-faire ancestral des luthiers à l’Atelier Stella-Conroux. L’établissement, qu’elle a repris suite au départ en retraite de son prédécesseur, assure la vente, la location, l’entretien et la restauration de violons, altos et violoncelles, dans le respect des gestes plusieurs fois centenaires.

À Bertrange, Vincent Ferster a créé pHydros, un laboratoire dédié au diagnostic des réseaux de protection incendie par sprinklers, des dispositifs fixes d'extinction automatique à eau. Son entreprise intervient notamment sur la qualité de l’eau, l’état des canalisations et le fonctionnement des têtes de déclenchement. Un métier très technique aux enjeux vitaux.

Enfin, à Metz, dans le quartier Sainte-Thérèse, Yohann et Maddy Berloger sont distingués pour Nouvelle Ère, un restaurant semi-gastronomique qui mise sur une cuisine créative, des produits frais et de saison ainsi que sur une atmosphère familiale. Ils se distinguent aussi par leur façon d’exercer leur métier autrement, notamment en réduisant la pénibilité et en équilibrant leurs horaires et le nombre de couverts.

Près de 29 260 créations en Lorraine

Cette promotion témoigne de la diversité des projets entrepreneuriaux, souvent construits à partir d’une expérience professionnelle, d’un savoir-faire ou d’un besoin identifié localement. Elle rappelle aussi l’importance de l’accompagnement et du financement pour consolider les jeunes entreprises.

Entre juillet 2025 et juin 2026, près de 29 260 créations d’entreprise ont été enregistrées dans les quatre départements lorrains. Pour l’organisateur, ALEXIS Grand Est, «l’enjeu n’est donc pas seulement d’encourager davantage de créations, mais de permettre aux entrepreneurs de structurer leur projet, de consolider leur modèle économique et de franchir les premières étapes de leur développement. La TPE a du prix : il faut en prendre soin».