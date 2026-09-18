Travaux sur l'A13: des mesures pour compenser la fermeture

Pour compenser la fermeture partielle de la très fréquentée autoroute A13 (Paris-Caen) vers l'ouest, pour neuf mois à partir de novembre, la préfecture d'Île-de-France va instaurer plusieurs mesures, notamment une "zone à trafic restreint".

L'autoroute sera fermée au niveau du tunnel de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris, du 16 novembre 2026 à fin août 2027 pour des travaux de consolidation.

À l'occasion d'un point d'étape mercredi, le préfet de la région Georges-François Leclerc a présenté les dispositifs alternatifs.

Tout d'abord, une "zone à trafic restreint" sera créée le temps des travaux "afin de préserver les itinéraires locaux en limitant le trafic de transit", a indiqué le préfet dans un communiqué.

Cette zone "correspond aux principes de la ZTL (zone à trafic limité, ndlr) comme à Paris" ou Lyon, précise vendredi son cabinet à l'AFP. "Son périmètre portera sur plusieurs communes" et les modalités précises de "cette disposition exceptionnelle" sont en cours d'élaboration.

Les habitués de l'A13 abonnés au télépéage Bip&Go profiteront, eux, d'un tarif réduit sur l'A14, l'une des alternatives, payante alors que l'A13 est gratuite pour sortir de Paris.

Ils pourront "bénéficier de 50% sur le prix du péage de Montesson (Yvelines) pour chaque trajet effectué sur l'A14, du lundi au vendredi (hors jours fériés), pour les véhicules de classe 1, 2 et 5 (véhicules légers et moto), dans le sens Paris-Province du 16 novembre 2026 à juin 2027, puis dans les deux sens pendant l'été 2027", détaille le communiqué.

L'A13 sera fermée dans les deux sens en juillet et août 2027 - quand le trafic est moindre - pour réaliser aussi des travaux d'entretien sur le viaduc de Saint-Cloud.

Les automobilistes sont aussi invités à "privilégier au maximum" les transports en commun (les lignes L, N et U du Transilien), "à anticiper leurs déplacements, à décaler leurs horaires lorsque cela est possible" et à avoir "recours au covoiturage".

Des informations détaillées sur les itinéraires de déviation seront affichées sur le site internet de la Direction des routes d'Île-de-France (Dirif) le 1er octobre.

Les travaux doivent permettre de consolider le tube nord du tunnel de Saint-Cloud, qui date des années 1930 et dont certaines parties sont en béton non armé.

Le tube sud (dans le sens province-Paris), datant des années 1970, restera ouvert à la circulation.

Prisée des Parisiens qui se rendent sur la côte normande, l'A13 voit passer jusqu'à 80.000 véhicules chaque jour, principalement des habitants de l'Ouest francilien travaillant dans la capitale.