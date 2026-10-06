Trois apprentis boulangers du CFA Louis Prioux mis à l’honneur

Créativité et talent. Voilà les deux qualités des treize jeunes apprentis de deuxième année BP de boulangerie qui ont tous participé au concours de la plus belle pièce de pain décoré, lors de Verdun Expo, début septembre, sur le stand de la Fédération des artisans boulangers-pâtissiers de Meuse. «Notre volonté est de mettre en valeur le savoir-faire de ces jeunes. Ils sont la vitrine du CFA et valorisent nos filières par leur réalisation», confie Denis Pultier, président de la Fédération des artisans boulangers-pâtissiers mais également président du CFA Louis Prioux. Alors que le concours a eu lieu le mois dernier dans la Cité de la Paix, leur mise à l’honneur s’est faite, en toute convivialité, au sein même de la salle de restauration d’application du CFA de Bar-le-Duc, le 5 octobre dernier.

Culture des concours

Tous formés au CFA Louis Prioux, les trois lauréats suivent leur apprentissage dans des boulangeries à Bar-le-Duc (55), à Jarville (54) et Lexy (54). L’occasion pour la Fédération de saluer l’engagement des apprentis qui pour certains ont passé de nombreuses heures sur leur création sous l’œil avisé de Xavier Groen, le professeur de boulangerie rappelant «l’enjeu des concours qui contribuent tout au long de leur parcours à préparer leur examen». Les trois premiers se sont tous lancés dans l’aventure «blé-farine-pain» avec «une idée bien précise» de ce qu’ils voulaient créer. Si le vainqueur est parti d’une photo puis a travaillé sur une maquette en carton avant de préparer sa pâte à pain pour reproduire un moulin, chacun a prouvé «le niveau particulièrement élevé de nos jeunes», estime avec fierté Denis Pultier. Des jeunes imprégnés de cette culture du concours comme le prouve François Laud qui a décroché le troisième prix et qui participera au concours du meilleur jeune boulanger qui sera organisé à Strasbourg le 19 octobre prochain. «Il portera haut les couleurs du CFA et de la Meuse», se réjouit la direction du centre de formation barisien qui compte près de six cents apprenants.