Un jeune homme tué par balle à Nantes, le 5e en deux mois

Un homme de 19 ans a été tué par balle dans la nuit de samedi à dimanche à Nantes, le cinquième homicide par arme à feu recensé dans la ville depuis la fin avril, a-t-on appris de sources concordantes.

Dimanche vers 04H50 dans le nord de Nantes, non loin du stade de la Beaujoire, les pompiers sont intervenus pour prendre en charge un homme de 19 ans en arrêt cardiorespiratoire suite à une "agression" par arme à feu, indique le Codis (Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours) de Loire-Atlantique dans un communiqué.

Malgré les tentatives de réanimation, la victime a été déclarée décédée par le médecin urgentiste, ajoutent les pompiers.

La victime se trouvait à bord d'une voiture avec deux autres personnes, stationnée sur le parking d'un centre commercial.

Peu de temps avant le drame, ils avaient été pris en chasse par un autre véhicule où se trouvaient cinq occupants, a précisé à l'AFP une source policière. L'un des poursuivants était descendu après les avoir dépassés et avait ouvert le feu, selon cette source.

Les auteurs du tir mortel sont en fuite et n'ont pas été identifiés.

Si les motivations de cet homicide restent indéterminées, la ville de Nantes avait déjà enregistré avant celui-ci quatre meurtres par arme à feu en deux mois, tous liés au trafic de stupéfiants, selon les enquêteurs.

Le 28 avril, un jeune homme a été tué par balle, dans le quartier de la Bottière, et un autre grièvement blessé.

Le 14 mai, c'est un adolescent de 14 ans qui a été tué, et deux jeunes blessés, dans le quartier du Port-Boyer, sur un point de deal "très convoité", d'après les autorités.

Dans la nuit du 26 au 27 mai, un jeune homme d'une vingtaine d'années est mort par balle dans le quartier de la Halvêque, là encore près du stade de la Beaujoire.

Le 4 juin, en pleine journée, un jeune de 18 ans avait succombé dans le quartier de la Bottière après avoir été "la cible d'un tir en rafale provenant d'individus cagoulés montés sur deux motos électriques", avait indiqué le parquet.

Les deux tireurs avaient quitté les lieux pour revenir immédiatement et tirer de nouveau sur leur victime "à bout portant".