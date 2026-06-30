Une journée pour faire connaître les dispositifs de solidarité

La Journée départementale des solidarités s'est tenue le 23 juin au Creusot sous l'impulsion de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS). L'événement a proposé un parcours interactif destiné à informer les habitants sur les aides et services accessibles sur le territoire. À travers des animations, des jeux pédagogiques et des échanges avec les professionnels, les visiteurs ont pu mieux comprendre le fonctionnement des dispositifs existants. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment le logement, l'emploi, la santé, l'alimentation, la gestion du budget, l'accès aux droits, l'inclusion et l'autonomie. Cette rencontre a également offert l'occasion d'identifier les structures locales susceptibles d'accompagner les habitants dans leurs démarches.



Le Département aux côtés des habitants

Le Département de Saône-et-Loire a pris part à cette journée en présentant les actions qu'il menait dans le domaine des solidarités. Des professionnels spécialisés dans l'accompagnement social et l'accès aux droits ont accueilli le public afin de répondre aux questions et d'expliquer les dispositifs proposés aux habitants. Leur présence a contribué à mieux faire connaître les services disponibles et les différentes formes d'accompagnement accessibles sur l'ensemble du territoire. Organisée à Hub&Go, au Creusot, cette manifestation était gratuite et ouverte à tous. Elle s'inscrivait dans une démarche visant à renforcer la connaissance des dispositifs existants et à favoriser les échanges entre les habitants et les acteurs engagés dans le champ des solidarités.