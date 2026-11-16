Les pillages et dégradations du 17 octobre ont été d'une ampleur jamais égalée à Paris en termes "d'atteinte aux biens privés", a estimé lundi le maire PS Emmanuel Grégoire devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences en marge de l'"acte I" de la mobilisation nationale contre la "vie chère".

"Jamais nous n'avons atteint une telle proportion de dommages aux biens privés" dans la capitale, supérieure à celle du mouvement des gilets jaunes en 2018, et même de mai 1968, a exposé l'édile devant les députés de la commission qui ont démarré leurs travaux début novembre.

Sur les 450 commerces parisiens vandalisés, "228 commerces ont fait l'objet d'un pillage, auquel s'ajoutent une centaine d'incendies déclenchés en 48 heures dans l'espace public, aussi dans des socles d'immeubles, notamment d'habitations", a énuméré Emmanuel Grégoire, évoquant "des vies humaines qui ont été largement brisées".

Interrogé sur le rôle de la Ville durant cette journée, le maire est revenu sur les causes des "dérapages" en marge de la manifestation parisienne.

La mairie, qui n'avait "pas été informée d'un niveau de menace exceptionnel", a "pris la mesure de l'atypie" des évènements le samedi aux alentours de midi, a-t-il raconté.

La fermeture "prématurée" par la préfecture de police des accès à la place de la République, d'où devait s'ébranler le cortège, a eu selon lui un "effet d'étalement", provoquant des "contre-manifestations extrêmement difficiles à contrôler" dans les trois secteurs les plus touchés par les pillages, notamment Paris-Centre.

"Il m'a semblé qu'à un moment l'Est parisien avait été défavorisé par rapport à l'Ouest parisien" en termes de présence policière, afin de protéger "les lieux de pouvoir" comme l’Élysée, a commenté M. Grégoire. "Des commerçants dont les boutiques ont été pillées parfois pendant plusieurs dizaines de minutes ont eu le sentiment troublant de se faire abandonner", a-t-il déploré.

Critiqué par des députés pour avoir "confiné" les policiers municipaux, l'édile parisien a expliqué que "face à l'aggravation des violences", le directeur de la police municipale avait pris "plusieurs mesures de protection" des agents "localement dès le début de l'après-midi" du samedi, avant qu'un "appel général" demande aux équipes d'éviter les "secteurs sensibles".

Trois agents municipaux ont été blessés durant le week-end des 17 et 18 octobre durant leur patrouille, a rappelé M. Grégoire, soulignant que la police municipale n'avait "aucune mission de maintien de l'ordre".

Il s'est dit "profondément choqué" par les "attaques" de son opposition de droite au Conseil de Paris, selon laquelle la police municipale n'est "ni formée ni équipée" pour sortir sur le terrain, et qui réclame son armement létal.