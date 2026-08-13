La Bourse de New York évolue dans le vert jeudi, profitant des dernières données sur l'inflation aux Etats-Unis, qui allègent les attentes quant à de futures hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed).

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,34%, l'indice Nasdaq avançait de 0,82% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,69%.

L'indice des prix à la production (PPI) est resté stable au mois de juillet aux Etats-Unis, selon les données publiées jeudi par le département du Travail. Les analystes tablaient, eux, sur une légère progression.

"A l'instar de l'indice des prix à la consommation CPI", publié la veille, "il ne recèle aucune +nouvelle+ surprise liée à l'inflation", juge Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Au contraire, il évolue, selon lui, "dans la bonne direction, celle de la désinflation, ce qui apaise les marchés".

Avec le conflit au Moyen-Orient et la flambée des prix de l'énergie, les craintes inflationnistes ont progressé au printemps, faisant grimper les coûts d'emprunt et pesant quelque peu sur les indices boursiers.

Mais la pression a depuis diminué du côté du marché pétrolier avec des cours oscillant entre 80 et 90 dollars, bien en deçà des 120 dollars touchés plus tôt cette année.

Pour Fiona Cincotta, analyste de Forex.com, les dernières chiffres de l'inflation "pourraient donner à la Réserve fédérale davantage de marge de manœuvre pour mettre en balance les pressions inflationnistes et le récent ralentissement du marché de l'emploi".

De quoi conforter l'attente d'un statu quo lors de la prochaine réunion de l'institution en septembre.

La banque centrale pourra encore s'appuyer sur d'autres données d'inflation avant cette date et d'un nouveau rapport sur l'emploi.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans diminuait, à 4,62% vers 14H00 GMT contre 4,69% la veille.

Côté entreprises, les résultats pesaient sur le secteur technologique.

La start-up américaine de puces Cerebras chutait de 10,14% à 235,29 dollars après avoir fait état d'un deuxième trimestre en demi-teinte.

Le chiffre d'affaires est ressorti en dessous des attentes mais la perte nette par action était bien moins marquée qu'anticipé. La concurrente du géant Nvidia a relevé ses prévisions pour l'année complète.

L'équipementier informatique Cisco Systems reculait lui de 7,97% à 114,01 dollars. Alors que le cours de l'action a pris bondi de près de 50% depuis le début de l'année, les investisseurs ne se sont pas montrés satisfaits des performances trimestrielles de l'entreprise, pourtant meilleurs qu'escompté.

Le géant chinois du commerce en ligne JD.com cédait 5,50% à 29,87 dollars malgré un trimestre supérieur aux attentes, aussi bien du côté du chiffre d'affaires que du bénéfice net par action.

En revanche, les célèbres sandales de la marque allemande Birkenstock (+17,39% à 43,13 dollars) étaient recherchées après de solides résultats sur la période d'avril à juin.

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