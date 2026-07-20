La Bourse de New York évolue sans direction claire lundi, entre un rebond du secteur des puces après un important mouvement de vente la semaine passée, et une prudence nourrie par les tensions au Moyen-Orient.

Vers 14H15 GMT (16H15 à Paris), l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - s'octroyait 0,42%, l'indice élargi S&P 500 prenait 0,22%. Seul le Dow Jones perdait 0,16%.

"Les investisseurs adeptes de la stratégie consistant à acheter à la baisse se ruent sur les valeurs du secteur des puces", explique Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Le mastodonte Nvidia gagnait 2,08%, AMD s'envolait de 5,19%, Micron de 4,96% et Broadcom avançait de 2,25%.

La semaine dernière, ces entreprises - essentielles à la construction des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA) - ont été particulièrement pénalisées par le retour de doutes sur la solidité de leur rentabilité future.

Les investisseurs ont également été pris de court par le lancement vendredi d'un outil d'IA de l'entreprise chinoise Moonshot AI, qui pourrait constituer une option alternative moins coûteuse que les modèles américains, remettant en question les investissements massifs dans les entreprises du secteur.

Attendus cette semaine, les résultats de quelques grands noms des technologies américaines "pourrait dissiper ces craintes si le marché prend connaissance de plans d'investissement solides", estime auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Alphabet - maison mère de Google - et le spécialiste des véhicules électriques Tesla doivent notamment publier leurs performances financières mercredi. Le géant des microprocesseurs Intel suivra jeudi.

En parallèle, la place new-yorkaise surveille les dernières évolutions sur le plan géopolitique, alors que l'Iran a dit lundi faire face à une "guerre totale" avec les Etats-Unis, qui ont frappé une grande partie de son territoire dans la nuit.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, a néanmoins affirmé "que l'appareil diplomatique a été actif ces derniers jours", faisant retomber les cours du pétrole lundi.

"Mais la forte remontée des prix du brut observée ce mois-ci ravive les craintes d'inflation", observe David Morrison, analyste de Trade Nation.

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de l’État américain à échéance dix ans se tendait à 4,58% contre 4,55% vendredi en clôture.

Au tableau des valeurs, le géant spatial SpaceX était à nouveau dans le rouge (-2,68% à 120,66 dollars), toujours plombé par le report d'un vol d'essai de sa gigantesque fusée Starship en raison d'une déconvenue technique.

Une nouvelle tentative de lancement pourrait avoir lieu jeudi, a annoncé son patron Elon Musk.

L'action SpaceX subit une forte correction depuis son introduction en Bourse le 12 juin, repassant même sous les 135 dollars, soit le prix fixé pour son arrivée historique à Wall Street.

L'enseigne Domino's Pizza (+3,44% à 333,25 dollars) profitait d'un chiffre d'affaires meilleur qu'escompté pour le deuxième trimestre. Elle est toutefois passée à côté des attentes en termes de bénéfice net.

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