Wall Street profite des résultats d'entreprises, SpaceX en tête

La Bourse de New York évolue globalement en hausse mercredi après la publication d'une série de résultats qui ont été bien accueillis, les premiers bénéfices de SpaceX rassurant les investisseurs sur l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 14H05 GMT, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,54% tandis que l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,08%. Seul le Dow Jones s'affichait dans le rouge, lâchant 0,11%.

"Tout va-t-il pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Non. Ce matin, cependant, le climat semble s'améliorer en ce qui concerne le secteur de l'IA", écrit Patrick O'Hare, analyste de la plateforme Briefing.com.

SpaceX, groupe aérospatial du multimilliardaire Elon Musk, a annoncé mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel de 14,6 milliards de dollars, presque triplé sur un an, et un bénéfice net de 4,4 milliards de dollars, le premier de son histoire.

Il doit ces performances en grande partie à la location de ses centres de données à d'autres entreprises d'intelligence artificielle, dont Anthropic.

Le titre SpaceX s'envolait de 11,68% mais restait toutefois loin de son plus haut, enregistré lors de ses débuts en Bourse.

"Nous assistons donc à un rebond de soulagement sur bon nombre des valeurs liées à l'IA qui avaient été malmenées non pas sans raison, mais tout simplement de manière excessive" lors des dernières séances, relève auprès de l'AFP Adam Sarhan, du cabinet 50 Park Investments.

Nvidia, première capitalisation mondiale et symbole du mouvement qui a porté l'IA à ses sommets, gagnait 1,65% tandis que son concurrent AMD avançait de 1,61%.

Le spécialiste des centres de données Super Micro Computer, qui a relevé mardi soir ses prévisions trimestrielles de chiffre d'affaires du fait d'une demande toujours plus soutenue pour ses serveurs, s'envolait de 13,49%. Il entraînait dans son sillage ses concurrents Dell (+4,85%) et HPE (+3,13%).

"On observe aujourd'hui une demande en faveur des titres liés à l'IA. La seule question est de savoir si cela va durer", s'interroge Patrick O'Hare.

Les sociétés technologiques ont récemment essuyé une vague de ventes de leurs actions du fait d'inquiétudes sur leur valorisation boursière et leur niveau d'endettement.

A quelques heures de la publication des résultats de Meta et Tesla, les investisseurs attendent des acteurs du secteur qu'ils justifient leurs faramineuses dépenses dans l'IA par une croissance notable des bénéfices.

En début de séance mercredi, la banque Capital One Financial (+3,93%) était aussi portée par ses performances trimestrielles.

Netflix, en revanche, cédait 3,03% après avoir revu à la baisse ses ambitions publicitaires, sur lesquelles il compte pourtant pour se relancer.

Le pionnier du streaming doit aussi faire face à une vive concurrence sur les téléviseurs américains, Youtube captant désormais presque deux fois plus de temps d'écran, selon l'institut Nielsen.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain évoluait à 5,09%, un peu en recul par rapport à la veille (5,11% à la clôture).

Pour Adam Sarhan, "bon nombre de facteurs négatifs qui pesaient" sur le marché depuis l'été "s'atténuent".

Les prix à la pompe sont aussi en baisse aux États-Unis bien que les cours du pétrole brut restent campés autour de 100 dollars le baril.

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