Wall Street recule après que la Fed évoque une hausse des taux

La Bourse de New York a terminé en nette baisse mercredi, après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué pencher vers une hausse des taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

L'indice Nasdaq a perdu 1,34%, l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,21%, et le Dow Jones s'est replié de 0,97%.

"Le marché a enregistré un repli généralisé en séance, les espoirs d'une baisse des taux en 2026 s'étant évaporés", résument les analystes de Briefing.com.

La banque centrale américaine a décidé - comme attendu et à l'unanimité - de laisser ses taux inchangés, à l'issue de la première réunion de politique monétaire de son nouveau président Kevin Warsh.

En revanche, les responsables américains ont suggéré, via leurs prévisions, qu'un resserrement monétaire pourrait intervenir d'ici à la fin de l'année.

Cette annonce a créé la surprise à Wall Street: la Fed envisageait encore une baisse en mars. Mais l'inflation a brusquement accéléré pour atteindre un pic de trois ans, alimentée par le choc énergétique déclenché par la guerre au Moyen-Orient.

Parce que le marché préfère un environnement monétaire plus accommodant - propice à la croissance des entreprises et aux investissements -, l'annonce d'une possible hausse des taux a provoqué une réaction négative des investisseurs.

Cette perspective fait par ailleurs grimper les taux obligataires américains, ce qui "exerce une pression" sur les actions, explique à l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

L'échéance à dix ans évoluait autour de 4,49% vers 20H30 GMT contre 4,44% la veille en clôture. Le deux ans, plus sensible à la conjoncture, se tendait encore plus: bondissant à 4,19% contre 4,05% la veille.

"Le marché prend également conscience qu'il y a désormais un nouveau président de la Fed, et qu'il faudra donc peut-être un certain temps pour voir comment la communication va évoluer", remarque Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Kevin Warsh sait que les marchés financiers l'attendent au tournant, alors que Donald Trump - qui l'a désigné - n'a pas caché attendre de lui des taux plus bas.

En parallèle, la nervosité gagne les marchés avant la signature prévue du protocole d'accord par Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, point de départ de deux mois de négociations, avec comme première étape la réouverture très attendue du détroit d'Ormuz.

"Cet accord permettra d'instaurer une paix fragile jusqu'à la fin de l'année", estime Gregory Brew, d'Eurasia Group. "Mais les obstacles à sa mise en œuvre restent importants."

Côté entreprises, le géant de l'aérospatiale SpaceX a terminé dans le rouge (-4,95% à 191,82 dollars), une première depuis son introduction en Bourse historique vendredi.

Le fabricant de semi-conducteurs Intel (+3,46% à 121,10 dollars) a été recherché, aidé par des informations de presse indiquant que le groupe aurait lancé la production de nouvelles puces, conçues pour répondre à la demande croissante en processeurs dédiés à l'intelligence artificielle.

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