Vingt refuges indépendants de Bourgogne-Franche-Comté vont bénéficier cet été d’un soutien de la fondation 30 Millions d’Amis. Les structures concernées sont réparties dans plusieurs départements, notamment à Dijon, Gueugnon, Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Marmagne, Châtenoy-le-Royal et Serrières. Elles prennent en charge des animaux abandonnés, assurent leur alimentation et leurs soins avant leur éventuelle adoption.



À l’échelle nationale, la fondation consacre près de 2,4 millions d’euros à ce dispositif en 2026, soit environ 700 000 euros de plus que l’année précédente. Cette hausse intervient alors que les refuges font face à une période estivale particulièrement chargée. Selon la Société Protectrice des Animaux (SPA), les abandons durant l’été auraient progressé de 10% cette année. Au total, quelque 60 000 chiens et chats seraient recueillis par des refuges indépendants.

Des dépenses encadrées

L’aide versée par la fondation ne prend pas la forme d’un versement direct aux associations. Les frais sont réglés directement aux fournisseurs et aux professionnels concernés, sur présentation de justificatifs. Les refuges doivent également répondre à des critères précis de gestion et d’organisation après une évaluation de leur fonctionnement.



La situation reste tendue dans les structures d’accueil. En moyenne, 79 animaux sont présents pour 50 places disponibles. À l’échelle nationale, entre 50 000 et 80 000 animaux seraient actuellement en attente d’adoption. Les épisodes de fortes chaleurs ajoutent aussi des contraintes supplémentaires à l’organisation quotidienne des refuges.