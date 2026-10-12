À Chauny, un nouveau scanner renforce l’offre de soins de l’hôpital

C'est une évolution importante pour l’hôpital de proximité, qui entend ainsi proposer davantage d’examens sur son territoire. «Le centre hospitalier est passé à la vitesse supérieure en se dotant d’un scanner plus puissant avec l’option coroscanner», souligne Laurent Schott, directeur du centre hospitalier de Chauny. L’équipement doit permettre de réaliser plus de 1 000 examens par an, avec une qualité d’image améliorée.

Une technologie au service de la cardiologie

L’hôpital suit actuellement près de 8 000 patients dans cette spécialité. En 2025, l’ancien scanner avait permis de réaliser près de 15 000 «forfaits techniques», un volume qui devrait dépasser les 16 000 avec une année complète de fonctionnement. Le nouvel équipement offre des possibilités accrues, notamment pour l’exploration des artères coronaires. Il permet de détecter plus précisément les plaques d’athérome, les calcifications et les rétrécissements des artères du cœur.

«Le scanner est devenu un examen incontournable. Les patients n’auront plus besoin d’aller à Saint-Quentin ou Soissons pour vérifier l’état de leur cœur, de leurs artères. Cela représente un atout majeur pour les patients», explique le docteur Madhi Brahimi, du service de cardiologie. Le délai d’attente pour certains examens, qui pouvait atteindre jusqu’à quatre mois, devrait également être réduit.

Le nouveau scanner est déjà en service depuis plusieurs semaines. À l’occasion de son inauguration, les équipes ont notamment présenté ses capacités en matière de modélisation 3D et de reconstruction des images par rayons X. «C’est une grande chance pour la cardiologie, mais aussi pour d’autres services comme la pneumologie, car les images sont de meilleure qualité, ce qui permet une prise en charge plus précoce. C’est le fruit d’un travail de groupe et notamment le service radiologie», souligne le docteur Hamza Ait Bachir, président de la commission médicale d’établissement et chef du service de pneumologie.

Renforcer la médecine de proximité

Au-delà de la performance technologique, l’enjeu est aussi territorial. En permettant de réaliser davantage d’examens spécialisés à Chauny, l’hôpital contribue à limiter les déplacements des patients vers les établissements de Saint-Quentin ou de Soissons. Quant au maire de la ville et président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Chauny David Télatynski, celui-ci est ravi de cette installation. «Ce nouveau scanner est déjà très apprécié par la population. Il faut rappeler que notre agglomération est composée de 55 000 habitants avec 48 commune. Soigner les patients au plus près de chez eux, c’est également un objectif pour nous les élus».

Cette évolution intervient alors que le centre hospitalier poursuit la modernisation de son offre d’imagerie. L’établissement dispose déjà des principaux équipements permettant d’assurer l’essentiel des examens d’imagerie médicale. Reste désormais un autre dossier majeur pour compléter ce plateau technique, celui de l’IRM. Autorisée depuis 2022, son installation à Chauny a pris du retard en raison notamment de contraintes techniques liées au sous-sol, d’adaptations aux nouvelles normes et de questions de financement. Le projet reste toutefois d’actualité. «La Ville de Chauny peut garantir 50 % de l’emprunt de cette IRM. J’espère que cette garantie va permettre à l’hôpital d’emprunter l’argent et d’avancer sur le dossier», a souligné l’élu.