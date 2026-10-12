Après trois ans d'attente, les habitants de Chavigny vont enfin voir le bout du tunnel. La route départementale qui traverse le village va rouvrir dans les prochains jours. L'axe de la RD670 était impraticable depuis l'apparition d'un effondrement de terrain le 21 novembre 2023 face à la mairie, consécutif à la remontée d'une cloche de fontis liée à une ancienne carrière souterraine. «Ceci s’explique par le trafic routier, et notamment le passage de poids lourds. Au fil des années, la couche entre le bitume de la route et la carrière de pierre sous nos pieds s’est effritée», explique Mathieu Fraise, vice-président du Département, délégué aux équipements départementaux. Pour Didier Desprez, le maire de cette petite commune d’un peu plus de 150 habitants, «cette cavité au centre du village est une surprise». Du côté des experts du patrimoine et historiens, on précise que cette cavité a été créée par l’homme à l’époque où l'on a extrait de la pierre de Soissons pour la construction des habitats. La période date d’avant le 18ème siècle.

Un lieu sous haute surveillance

Pour résoudre cette difficulté d'infrastructure, le Conseil départemental de l'Aisne, en qualité de maître d'ouvrage, a d'abord mandaté le bureau d'études IGECAV afin d'évaluer les risques. Des investigations géophysiques et une cartographie précise ont permis de dimensionner l'intervention nécessaire pour sécuriser le domaine public. L'entreprise spécialisée Sodema a ensuite été chargée du comblement de la cavité nord. Au total, 150 m³ de mortier de sable ciment ont été injectés depuis la surface à travers des forages. C'est pour acter l'aboutissement de ces travaux techniques que Pierre Jean-Verzelen, président du Conseil départemental, a effectué une visite d'inspection en descendant directement sous terre.

Sur le plan financier, l'opération représente un engagement de près de 147 000 euros, englobant les études hydro-géotechniques, les travaux d'accessibilité de la carrière et les injections de consolidation. Si le périmètre routier est désormais stabilisé pour permettre la reprise du trafic économique et local, le dispositif de prévention se maintient. Une surveillance régulière de la cavité sud, désormais accessible par un puits, a été instaurée par les autorités pour anticiper tout nouveau risque géotechnique sous la route départementale.