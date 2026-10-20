À Haudainville, Feuillette accélère l’activité commerciale locale

Gérée par Cédric Mailfert et Xavier Fornara, la boulangerie a accueilli la visite de Jérôme Dumont, Président du Conseil départemental de la Meuse, aux côtés de Ghislin Lubraniecki, maire d’Haudainville. Cette activité témoigne de l’installation d’une nouvelle offre commerciale dans la commune. Pour le tissu économique local, l’arrivée d’un commerce de proximité peut contribuer à élargir les services disponibles pour les habitants et à générer des flux de clientèle.

La visite a également été l’occasion d’échanger sur les projets de la commune, après un passage à l’école Edgar-Gaston pour rencontrer les équipes et évoquer la vie de l’établissement. Les discussions ont notamment porté sur la sécurité de la route de Verdun. Ces sujets rappellent que le développement commercial s’inscrit dans un environnement territorial plus large : accessibilité des commerces, conditions de circulation et qualité des équipements publics participent au fonctionnement quotidien des entreprises comme à celui des communes.

Les commerces de proximité structurent l’économie locale

À l’échelle nationale, les commerces de proximité contribuent à l’activité des communes en répondant aux besoins courants des habitants et en participant à l’animation des centres urbains et des zones périurbaines. Leur implantation peut générer des emplois, des investissements immobiliers ou d’aménagement et des recettes pour les acteurs économiques concernés. Les effets varient néanmoins selon la taille de l’établissement, son modèle d’exploitation et son niveau d’activité. Pour les collectivités, l’enjeu consiste à maintenir des conditions favorables à l’installation des entreprises, notamment grâce à l’accessibilité, aux infrastructures et à la sécurité des déplacements.