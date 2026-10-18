À Mâcon, l’éditeur de logiciels AUM-Biosync met en place un dispositif destiné à soutenir trois jeunes privés de leur parent sapeur-pompier. Présentée le 1er octobre 2026 au Mondial Secours et Protection, à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, cette initiative intervient dix ans après la création de la société. Les bénéficiaires seront sélectionnés parmi les jeunes accompagnés par deux organismes : l’Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France (ODP) et l’Association pour le développement des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris (ADOSSPP). Le programme porte le nom de «bourses d’études Commandant Claude Vidal».

Un accompagnement au-delà des études

L’enveloppe prévue atteint 75 000 euros sur cinq ans. Chaque jeune pourra recevoir 5 000 euros par année pendant cette période, avec un objectif prioritaire : lui permettre de poursuivre une formation scientifique dans de meilleures conditions. L’intervention de l’entreprise ne s’arrêtera pas au versement des aides. Ses collaborateurs pourront aussi partager leurs connaissances et guider les bénéficiaires dans leurs choix de formation, puis dans leurs premières démarches professionnelles.



AUM-Biosync dispose notamment de compétences en recherche et en enseignement, grâce à la présence de docteurs, d’enseignants et de chercheurs dans ses équipes. Ces ressources doivent contribuer à préparer les trois jeunes à leur entrée sur le marché du travail. Par cette action, l’entreprise souhaite associer son anniversaire à un engagement en faveur de l’accès aux études et de l’autonomie professionnelle des orphelins de sapeurs-pompiers.