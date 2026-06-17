À Ruitz, MovNtec prend l’accent québécois !

Historiquement spécialisée dans l'industrialisation de solutions mécatroniques et de batteries pour la mobilité électrique, MovNtec a inauguré l'implantation de RegenEAU sur son site de Ruitz. Une initiative qui concrétise un modèle de ‘‘clé en main industriel’’ destiné aux entreprises internationales de la transition énergétique souhaitant s'implanter rapidement en Europe.

Au service de la transition énergétique

Première bénéficiaire de cette offre, la société québécoise RegenEAU, spécialisée dans la récupération de chaleur sur les eaux usées des bâtiments collectifs, produira désormais ses équipements dans le Pas-de-Calais afin de se développer sur le marché européen. « Avec l'arrivée de RegenEAU, nous passons d'une logique de producteur à celle de propulseur industriel » a souligné Antoine Cumin, co-dirigeant de MovNtec avec Francis Kopp. « Implanter une usine en Europe prend souvent des années et s'avère complexe pour une entreprise étrangère. À Ruitz, nous mettons à disposition une plateforme de 15 000 m2 et l'excellence opérationnelle de nos 140 experts ». Selon lui, ce dispositif constitue un véritable « fast-track industriel » permettant de « passer du prototype à la série en quelques mois ».

Pour RegenEAU, cette implantation française représente une étape majeure dans son développement international. L'entreprise, dont la technologie permet de réduire jusqu'à 75 % de la consommation d'énergie liée à l'eau chaude sanitaire, s'appuie sur l'expertise industrielle de MovNtec pour accélérer son déploiement européen. « Nos systèmes vont désormais être produits ici, localement, et nous en sommes très fiers » a déclaré Michael Pelletier, son cofondateur et directeur de la croissance. « Cette nouvelle étape repose sur une formidable synergie entre le savoir-faire développé au Québec et l'expertise française ».

Cette implantation constitue également la première concrétisation du Corridor économique de la transition énergétique France-Québec, porté notamment par l'agglomération Béthune-Bruay (CABBALR) et le Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E) de Shawinigan. Et MovNtec ambitionne désormais de devenir un accélérateur industriel capable d'accompagner d'autres cleantechs internationales.