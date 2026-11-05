À Verdun, un village pour mieux connaître les services sociaux

Porté par l’association Familles de France, avec le soutien financier du Département, cet événement est organisé chaque année dans la ville depuis 2023. Les Services Sociaux Territoriaux de Verdun et de Thierville tiendront un stand pour présenter leurs métiers, leurs missions, leur déontologie, leurs moyens d’action et les limites de leurs interventions. Souvent mal connus du grand public, ces services peuvent faire l’objet de représentations erronées ou de préjugés, qui freinent parfois les démarches et retardent l’accès aux accompagnements.

Des animations ludiques et originales permettront d’échanger avec les visiteurs autour de ces idées reçues et de mieux comprendre les aides disponibles. Sans intervenir directement sur la santé, les Services Sociaux Territoriaux agissent sur plusieurs facteurs qui influencent le bien-être et les conditions de vie : logement, budget, alimentation, autonomie, insertion sociale et professionnelle ou encore accès aux droits. Leur présence doit ainsi aider les habitants à identifier les ressources adaptées à leur situation. Organisé autour du thème «S’informer, prévenir, agir», le Village propose une journée d’information, de sensibilisation et d’échanges consacrée à la santé et au bien-être à tous les âges.

Les visiteurs pourront découvrir des conseils et initiatives liés à l’autonomie, à la santé mentale et à la santé des femmes. En 2025, l’événement avait réuni 42 partenaires, parmi lesquels des acteurs du don du sang, de la vaccination, de la prévention des addictions et du secteur sanitaire. Les équipes de la Promotion pour la Santé Maternelle et Infantile participeront également à cette édition.