"Acceptons l'idée qu'il faut stocker l'eau", dit Édouard Philippe auprès des agriculteurs

Le candidat à la présidentielle Édouard Philippe, en visite à la foire agricole de Châlons-en-Champagne, a déclaré lundi vouloir développer le stockage de l'eau, un impératif selon lui pour "sauver l'agriculture française".

"Je pense que sur le développement des retenues d'eau, nous devons y aller", a dit le candidat Horizons aux journalistes, alors que les agriculteurs ont subi cet été sécheresses et canicules.

"Nous ne sauverons pas l'agriculture française si nous n'avons pas une politique de l'eau plus ambitieuse, évidemment respectueuse de l'environnement et des milieux, mais qui permet de mieux conserver l'eau qui tombe", a-t-il martelé. "Acceptons l'idée qu'il faut stocker l'eau."

Ces ouvrages de stockage sont loin de faire l'unanimité, les Écologistes dénonçant notamment régulièrement un accaparement de la ressource au profit d'une poignée d'agriculteurs irrigants.

"Je ne crois pas qu'il faille pomper dans la nappe phréatique pour la mettre ensuite à l'extérieur et ensuite subir une évaporation considérable, mais la pluie doit être retenue. Donc les retenues collinaires, c'est quelque chose qui marche", a développé Édouard Philippe.

Des mesures visant à faciliter les ouvrages de stockage de l'eau ont été adoptées dans la dernière loi d'urgence agricole. Mais selon Édouard Philippe, en construire reste trop "difficile".

À moins de huit mois de la présidentielle, le candidat égrène ses propositions, profitant lundi de ce déplacement à la foire de Châlons-en-Champagne, où les candidats LR Bruno Retailleau et Renaissance Gabriel Attal sont aussi venus, pour aborder le thème de l'agriculture.

Alors que les visiteurs n'étaient pas légion en ce lundi, le maire du Havre s'est entretenu avec des représentants de syndicats et de la filière agricole.

"Ils m'ont fait part de leur très forte inquiétude, compte tenu de l'intensité de la crise climatique qu'ils subissent", a rapporté Édouard Philippe, qui s'est dit "frappé" par "l'importance, l'acuité, l'intensité de la transformation climatique", qui touche "l'ensemble des exploitations".

Le candidat, qui a également échangé avec le président de la FNSEA Arnaud Rousseau, a par ailleurs jugé nécessaire qu'un effort "énorme" soit fait pour accroître la compétitivité de l'agriculture française. Et s'est dit contre toute "surtransposition" du droit européen dans le droit français rendant "la vie plus difficile aux agriculteurs français".