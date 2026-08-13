Les pilotes d’Air India seront soumis à un dépistage obligatoire de stupéfiants à partir de jeudi, selon une note interne consultée par l’AFP, après qu’un commandant impliqué dans un grave incident en vol aurait été testé positif au cannabis.

La réglementation en vigueur impose aux compagnies aériennes de contrôler chaque année, de manière aléatoire, au moins 10% de leur personnel navigant pour les substances psychoactives.

"Nous avons décidé de soumettre l'ensemble des pilotes du groupe à un dépistage complet visant à détecter toute substance ou tout médicament non autorisé par la réglementation en vigueur", indique la note.

"Ces tests sont obligatoires et débuteront dès aujourd'hui", précise-t-elle.

Le 4 août, 24 passagers ont été blessés lorsqu’un Airbus A320 a perdu environ 300 pieds (91 mètres) d’altitude peu après son décollage de Phuket, en Thaïlande, à destination de New Delhi.

Selon des médias locaux, le commandant de bord avait fumé du cannabis et aurait été confirmé positif après un second test.

Air India a indiqué de son côté que les résultats ne lui avaient pas été communiqués.

Les autorités indiennes n’ont pas commenté ces informations, mais ont déclaré examiner de près les éléments recueillis en lien avec le vol.

Airbus et le Bureau français d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) participent à l'enquête sur cet incident classé comme "grave".

Cet incident est le dernier en date d’une série de revers pour la compagnie indienne.

Depuis sa reprise d’Air India en 2022, le groupe indien Tata a lancé une vaste refonte de la compagnie, commandant des centaines d’appareils pour moderniser sa flotte vieillissante.

Mais elle est confrontée à des vents contraires persistants, notamment des retards de livraison d’avions et des fermetures d’espace aérien causées par le conflit indo-pakistanais de 2025.

Le coup le plus dur porté à l’image de la compagnie est survenu en juin 2025, lorsque le vol 171 d’Air India — un Boeing 787 à destination de Londres — s’est écrasé peu après son décollage d’Ahmedabad, tuant tous les occupants à bord à l'exception d'un seul sur les 242 personnes embarquées, ainsi que 19 personnes au sol.

La compagnie a nommé la semaine dernière un nouveau directeur général, l’ancien patron d’Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, un vétéran du secteur considéré comme capable de remettre l’entreprise à flot.

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