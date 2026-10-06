Akuo et la Maif inaugurent une centrale agrivoltaïque à Sombernon

Depuis 2019, les équipes d'Akuo ont travaillé avec Éric Fevret, Romain Duthu et Julien Duthu, les trois agriculteurs partenaires, afin de définir une implantation compatible avec les contraintes de mécanisation, les itinéraires techniques des cultures et les enjeux de gestion de l'eau. Les trackers photovoltaïques, espacés pour permettre la circulation des engins agricoles et pilotables selon les besoins des exploitants, constituent une réponse particulièrement adaptée aux grandes cultures.

Le projet a déjà connu sa première récolte quelques mois après sa mise en service. Une première moisson d’avoine a ainsi été réalisée durant l’été 2026. D’autres cultures seront semées lors des prochaines campagnes, parmi lesquelles du blé, de l’orge, des pois, du trèfle, de la féverole, de la luzerne et du sarrasin.

Une centrale de 34 MWc

La centrale de Sombernon dispose d’une puissance installée de 34 MWc. Sa production annuelle est estimée à 44,4 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 9 000 foyers, selon les données communiquées par les porteurs du projet. L’installation associe ainsi production d’électricité et activité agricole sur un même site.

«Avec ce projet à Sombernon, nous accompagnons une innovation qui répond à plusieurs défis majeurs : la souveraineté énergétique, l’adaptation au changement climatique et la résilience du monde agricole. Ce sont précisément les objectifs recherchés par MAIF Transition, qui soutient depuis 2019 des réalisations génératrices d’impacts positifs pour la planète, les populations et les territoires», déclare Carole Zacchéo, Directrice des investissements et des placements du groupe MAIF.

Un financement participatif de plus de 3,3 millions d’euros

Le projet a également été ouvert au financement participatif. La campagne menée auprès des habitants de Côte-d’Or et des départements voisins a permis de collecter 3,356 millions d’euros. Selon Akuo et la Maif, il s’agit du montant le plus élevé recueilli pour un projet lauréat d’un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).



