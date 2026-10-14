Près de 90 personnes se sont retrouvées chez Schmidt dans la zone d'activité commerciale de la Vallée des Vignes à Amiens. Installé ici depuis dix ans, le magasin est l'un des dix commerces de cuisine des Établissements Baey. Le groupe picard a en effet ouvert six magasins Cuisinella et quatre magasins Schmidt. Il est également le propriétaire de deux magasins Brisach.

Les Établissements Baey ont été fondés en 1991 par Maxence Baey à Albert, lieu d'ouverture de sa première boutique Schmidt. La société regroupe aujourd'hui plus de 170 salariés. Elle a installé plus de 50 000 cuisines dans la région, mais elle est aussi composée d'une marbrerie, un service d'installation, un service livraison et logistique et un service dédié à l'agencement professionnel sur-mesure. Forts de leur expérience sur le territoire, les Établissements Baey ont donc fêté leurs 35 ans avec leurs partenaires, Maxence Baey rappelant «les valeurs fortes d'esprit d'équipe, de respect et de convivialité de l'entreprise» qu'il veut partager.