La start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a publié lundi ses résultats du troisième trimestre, marqués par une croissance toujours soutenue, même si elle décélère, et une activité proche de la rentabilité.

Le chiffre d'affaires atteint 17 milliards de dollars, en hausse de 46% par rapport aux trois mois précédents, selon un document publié lundi par l'Autorité américaine de régulation des marchés, la SEC.

Le rythme d'un trimestre sur l'autre est sensiblement moindre qu'entre les premier et deuxième trimestre (+144%), mais il est à resituer dans le contexte d'une entreprise qui pourrait dégager plus de 50 milliards de dollars de revenus en 2026 après seulement six années d'existence.

Facebook ou Google, considérés comme des exemples en la matière, n'avaient pas encore franchi le seuil du milliard de dollars de chiffre d'affaires lors de leur sixième exercice comptable. Quant à OpenAI, grand rival d'Anthropic, ses revenus étaient estimés à moins de 50 millions de dollars au même stade, en 2021.

Anthropic, qui s'apprête à entrer en Bourse, a également fait état d'une perte de 23,3 milliards de dollars, montant colossal mais qui inclut un effet comptable de 21,9 milliards sans rapport avec l'activité d'Anthropic.

Tout comme au deuxième trimestre, ce géant émergent de l'IA a ainsi dû relever la valeur d'obligations convertibles en actions, achetées par des investisseurs extérieurs, notamment Amazon, pour tenir compte de la valorisation d'Anthropic, multipliée par plus de cinq entre septembre 2025 et mai 2026.

Cette révision n'est qu'un jeu d'écriture comptable et n'a pas d'effet sur la trésorerie de la société.

132 milliards de cash

Le dossier amendé d'entrée en Bourse, publié lundi, montre que les coûts liés à l'utilisation d'infrastructures informatiques, des centres de données pour l'essentiel, ont davantage accéléré (+77% par rapport au deuxième trimestre) que les revenus.

Pour s'assurer de ne pas voir le développement et l'utilisation de son IA contraints par un manque de capacités informatiques, Anthropic a passé pour 895 milliards de dollars de contrats avec des fournisseurs, étalés jusqu'en 2045.

Anthropic n'a pas encore indiqué quel montant il entendait lever lors de son introduction en Bourse, qui pourrait intervenir lors de la semaine du 16 novembre, selon plusieurs médias américains.

S'il reste déficitaire même hors éléments comptables exceptionnels, avec une perte opérationnelle de 567 millions de dollars au troisième trimestre, le groupe a drastiquement réduit sa consommation de liquidités pour financer son activité.

Fin septembre, il disposait de réserves disponibles de 131,8 milliards de dollars, équivalentes aux 131,6 milliards affichés fin juin, alors que l'entreprise n'a pas effectué de levée de fonds entre-temps.

Ce matelas situe Anthropic parmi les sociétés non financières les mieux capitalisées au monde. Sa situation devrait encore s'améliorer avec son arrivée à Wall Street, qui va lui permettre de lever plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Selon plusieurs médias, le groupe fondé il y a cinq ans seulement prévoit de ramasser autour de 100 milliards de dollars auprès d'investisseurs lors de son introduction en Bourse, pour une valorisation comprise entre 1.500 et 2.000 milliards de dollars.

Il pourrait ainsi dépasser le record mondial établi en juin par SpaceX, qui a levé 86 milliards de dollars.

La cotation d'Anthropic va officialiser le statut de milliardaire des sept co-fondateurs de l'entreprise, qui détiennent chacun environ 1,4% du capital. Ils pourraient chacun se retrouver à la tête d'une fortune de 15 à 20 milliards de dollars selon la valorisation du groupe.

A l'issue de l'introduction, ils contrôleront, en revanche, la majorité des droits de vote (50,1%), le conseil d'administration considérant qu'ils sont "équipés de manière unique pour nous guider dans notre mission", à savoir "le développement responsable et la maintenance de l'IA de pointe au bénéfice à long terme de l'humanité".