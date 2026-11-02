Une cyberattaque frappe des réfrigérateurs à travers l'Europe

Les supermarchés de plusieurs pays européens ont vu la température de leurs réfrigérateurs s'envoler et gâcher la nourriture lundi de la Suède à la Sicile, en raison d'une cyberattaque similaire à celle survenue en France il y a trois semaines.

Des supermarchés en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède ont été touchés par cette nouvelle attaque de pirates informatiques. Ils ont été obligés de jeter des quantités d'aliments.

Le 12 octobre, de grandes enseignes françaises de distribution avaient indiqué que des centaines de systèmes de réfrigération de leurs magasins avaient été frappés par une cyberattaque, les contraignant à jeter des denrées périmées et suscitant des inquiétudes pour la sécurité alimentaire.

En Belgique, où des dizaines de magasins appartenant à plusieurs chaînes de supermarchés ont signalé des perturbations, les procureurs fédéraux ont annoncé l'ouverture d'une enquête, sans pour autant qualifier l'incident de cyberattaque à ce stade.

Le commissaire européen à l'agriculture et à l'alimentation, Christophe Hansen, a pour sa part dénoncé "des cyberattaques répétées extrêmement préoccupantes" et "une tentative délibérée de perturber notre chaîne d'approvisionnement alimentaire et de saper la confiance des consommateurs – un avertissement que nous devons prendre au sérieux".

"La sécurité alimentaire nécessite davantage d'attention à tous les niveaux. Viser l'alimentation" est désormais "une réalité", avait-il dit après les cyberattaques contre la France.

- Réunion en Italie -

Personne n'a revendiqué l'une ou l'autre attaque.

"C'est une cyberattaque, il n'y a pas d'autre raison", a affirmé le porte-parole de Carrefour Belgique Mich Vergauwen, qui a signalé lundi des perturbations dans une quinzaine des 700 magasins de la chaîne dans le pays.

Ikea Belgique a également annoncé qu'une cyberattaque avait touché son magasin de Mons, dans le sud-ouest de la Belgique, entraînant une hausse brutale de la température des congélateurs aux premières heures de lundi.

Les chaînes Delhaize, Colruyt et Intermarché ont elles aussi subi des problèmes techniques affectant leurs réfrigérateurs en Belgique. Delhaize a également signalé que quatre de ses magasins au Luxembourg étaient aussi touchés.

Le groupe belge de réfrigération industrielle Sabcobel a précisé avoir commencé à sécuriser ses installations après l'attaque du 12 octobre en France, mais qu'environ 10% d'entre elles n'étaient toujours pas révisées et que certaines se trouvaient dans les magasins touchés lundi.

"Si Sabcobel n'avait pas lancé cette opération, l'impact aurait été bien plus important", a estimé le directeur général de l'entreprise Stephan Moelans auprès de l'AFP.

Le groupe Musgrave, propriétaire notamment de la chaîne Supervalu en Irlande, a annoncé que 13 de ses magasins avaient été touchés, ainsi qu'un petit nombre de ses superettes aux Pays-Bas.

En Italie, au moins quatre supermarchés Coop ont été touchés en Sicile, selon la presse, ainsi qu'une entreprise toscane opérant dans le secteur de la restauration collective selon l'agence nationale de cybersécurité.

"L'attaque a eu lieu à 04H00 du matin", a déclaré à l'agence Ansa Giuseppe Spadaro, directeur général du groupe Radenza, qui gère les supermarchés de la marque Coop. "Il s'agit d'une attaque contre notre système de télécommande des rayons surgelés. (...) Dans certains cas, nous avons résolu les problèmes", a-t-il ajouté.

Une réunion sur la cybersécurité est prévue mardi matin à la Présidence du conseil, selon une porte-parole.

- "Vulnérabilités" -

En Suède, la chaîne Coop a confirmé que six de ses quelque 800 magasins avaient été victimes d'une cyberattaque lundi à l'aube.

"Nous pouvons confirmer qu'il s'agit d'un incident cyber. Le problème est désormais résolu et les réfrigérateurs ainsi que les congélateurs fonctionnent normalement", a indiqué le porte-parole Carlos Cancino à l'AFP.

Il a précisé que Coop ne savait pas qui était à l'origine de l'attaque, mais a relevé que les six magasins touchés étaient connectés à un réseau mobile 4G, et non au système 5G mis à jour, ce qui les rendait "plus exposés" aux pirates.

La chaîne suédoise Ica a également déclaré qu'"un nombre limité" de ses magasins avaient rencontré des problèmes de réfrigération, mais le groupe ne pouvait pas confirmer qu'une cyberattaque en était la cause.

Selon la porte-parole d'Ica, Helena Johansson, les magasins concernés étaient tous reliés à un système externe de contrôle de la réfrigération fourni par le fabricant danois Danfoss – le même prestataire ciblé lors de la cyberattaque du 12 octobre contre des enseignes françaises.

Elle a renvoyé toutes les questions vers Danfoss, qui n'a pas répondu à la demande de commentaire de l'AFP.

Roni Kokkola, spécialiste de la sécurité de l'information au Centre national de cybersécurité de l'agence finlandaise des transports et des communications Traficom, n'a pas exclu une interférence cyber contre la Finlande.

"Nous avons observé ce phénomène en Europe au cours des derniers mois, donc le fait qu'il s'étende au-delà de la France à d'autres pays était attendu, a-t-il évalué auprès de l'AFP. Il est aujourd'hui classique de voir toutes sortes de vulnérabilités exploitées de façon toujours plus active et rapide".